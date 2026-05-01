Los ‘peixeiros’ de moda conquistan Arousa con sus repartos al estilo Amazon

Alejandro Pregal García y Daniel Paredes Portas, los rostros que hay detrás de ‘Del Mar Para Ti’ Cedida

“Los peixeiros de moda a domicilio”. Así se hacen llamar Alejandro Pregal García y Daniel Paredes Portas, y es que desde hace un par de años su negocio se ha viralizado en redes sociales porque ellos reparten pescado por Arousa, y prácticamente por toda Galicia, pero lo hacen como si de un pedido de Amazon se tratase.

‘Del Mar Para Ti’ nació hace seis años, cuando Alejandro y Daniel coincidieron trabajando en una panadería. A base de conversaciones y del descontento con sus anteriores condiciones laborales, surgió la idea. “Empezamos en Facebook y, hace un par de años, en Instagram. Eso fue una animalada. A las redes sociales les damos mucho valor porque nos traen clientes todos los días”, cuenta Pregal.

Aunque son de Moaña, ‘Del Mar Para Ti’ llega también hasta Arousa. Lo hace cada martes, en una ruta que han establecido gracias a una cuidada organización y a una clientela fiel. “Los clientes ya saben cómo funciona. Todos los martes tenemos parada en Vilagarcía, Cambados, Portonovo, Meis, A Illa…”, explica. Por su parte, otros municipios de la comarca, como Catoira, Cesures o Valga, forman parte de otra ruta con destino a Santiago. “Al principio empezamos con los clientes que teníamos, pero sin un itinerario como el actual”, añaden.

“Solo en el canal de Vilagarcía tenemos unas 620 personas”

Así, lo que empezó como un pequeño proyecto ya alcanza prácticamente toda Galicia, salvo Lugo y A Coruña, pero sus intenciones son ambiciosas y buscan ampliar el reparto al resto de España, aunque primero deberán reforzar la logística, siempre de la mano de sus proveedores tanto de producto fresco como congelado.

Un canal de wasap

“Hoy tuvimos 64 pedidos en la ruta de Arousa”, señalan y es que otra de las claves de su éxito para optimizar el reparto y mantener informados a sus clientes es utilizar grupos de difusión de wasap. “Solo en el canal de Vilagarcía tenemos unas 620 personas”. A través de estos canales, los clientes reciben ofertas, sorteos y toda la información necesaria para que el servicio funcione de forma ágil, porque ellos reparten productos del mar pero su método particular no ha pasado desapercibido.