Las negociaciones del metal terminan sin acuerdo y abocan a la parte social a movilizaciones

Imagen de la huelga del metal en el año 2023

Sin acuerdo y con más distanciamiento que nunca. Así terminó la reunión de la Comisión Negociadora del convenio del metal para la provincia de Pontevedra celebrada este jueves. Una situación que, a espera de que se pronuncien los trabajadores en las diferentes asambleas, aboca a la parte social a un calendario de movilizaciones con el que ya se había advertido hace días.

Las asociaciones Asime, ATRA e Instalectra señalan en un comunicado que "no ha sido posible alcanzar la firma de un preacuerdo". Tildan de "incomprensible" la postura de la parte sindical y recuerdan que sobre la mesa estaba una subida a cuatro años de un 14,5%. Una cifra que, entienden, "garantizaba el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras".

Marcha atrás

Ante la negativa a firmar un preacuerdo la parte empresarial señala ahora que da marcha atrás en esta propuesta y que pone sobre la mesa la que ya había presentado hace dos reuniones. Es decir, un convenio a cuatro años con un 13% de subida; la reducción de 8 horas de jornada anual a aplicar en 2028 (en vez de en 2027).

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La propuesta de la patronal también incluye flexibilidad en los permisos de matrimonio y mudanza, una nueva licencia para trabajadores nocturnos, plus por trabajos especiales y aumento de las vacaciones anuales.

Cabe recordar que sindicatos como CC OO advertían tras la reunión del martes que no iban a consentir el "chantaxe" de la parte empresarial y criticaban la oferta al considerarla insuficiente.