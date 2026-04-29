Vilagarcía y Valga serán sede de los exámenes de oposición de enseñanza en junio

El IES Cotarelo es la sede elegida en Vilagarcía para las pruebas Gonzalo Salgado

Vilagarcía y Valga acogerán a partir del 20 de junio los exámenes de oposición de enseñanza. Son dos de las 60 sedes repartidas por toda Galicia dadas a conocer por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Las dos localidades son las únicas de toda la Ría de Arousa que albergarán las pruebas oficiales.

En el caso de la capital arousana el centro designado es el IES Cotarelo Valledor, en Sobradelo. Será en la especialidad de Equipos Electrónicos. Ahí se conformará un tribunal, que valorará a un total de 94 aspirantes. En Valga el centro elegido es el IES Plurilingüe en la especialidad de Soldadura. También hay un tribunal para calificar a 59 opositores.

Novedades

Las oposiciones a las diferentes ramas de enseñanza llegan este año con novedades. De hecho los interinos no tienen la obligación de presentarse al proceso si así lo desean, tal y como se acordó con la representación sindical hace ya unos meses. Esta circunstancia hace que el número de personas inscritas en el proceso - que este año son un total de 15.954 frente a los 20.520 de 2025- sean menos. Román Rodríguez indicó que "estamos a falar de 102 aspirantes por tribunal, cando o ano pasado eran 112".

El responsable autonómico calificó este nuevo proceso selectivo como una nueva muestra de la "aposta da Xunta de Galicia pola estabilidade no emprego docente". Añadió que "somos, desde hai anos, a comunidade con menor porcentaxe de interinos no ensino".