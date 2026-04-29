Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Suscribete
Arousa

Valentín García destaca "a capacidade investigadora e creadora dos escolares" no concurso das Letras Galegas impulsado pola Xunta

Redacción
29/04/2026 11:57
Valentín García
Valentín García xunto o alumnado gañador da Exposición Letras Galegas 2026
Xunta de Galicia
O secretario xeral da Lingua, Valentín García, acompañou no Instituto Castelao, en Vigo, o alumnado que resultou premiado no Concurso-Exposición Letras Galegas 2026, no que colabora a Xunta de Galicia coa intención, destacou, “ de implicar as xeracións máis novas neste tipo de efemérides que celebran a nosa cultura e incentivan a capacidade investigadora e creadora dos escolares”.

Ao respecto, o representante do Goberno galego lembrou que esta iniciativa, convocada pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, “convida cada ano a elaborar unha exposición centrada na obra, a época e a situación sociolingüística da etapa na que viviu a persoa homenaxeada”, destacando “a calidade dos traballos presentados e a cooperación entre a comunidade educativa”.

Neste senso, Valentín García felicitou ao Instituto vigués pola proposta De Circe a Morgana, coa que “os participantes plasmaron de maneira transversal” a vida e a época de Begoña Caamaño cunha técnica “moderna e orixinal”. A súa foi a exposición gañadora na categoría B do concurso, destinada a Educación Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional e ensinanzas de réxime especial, mentres que na categoría destinada a centros de Educación Infantil e Primaria o premio foi para o colexio de Ribadavia, en Ourense.

Cómpre destacar que a colección de dez carteis que integra cada exposición e a súa correspondente guía didáctica está a ser distribuída en centros educativos de Galicia e do exterior, ademais de bibliotecas e outros espazos culturais. Tamén está dispoñible no Portal da Lingua para a súa descarga libre e gratuíta, xunto con outros materiais como marcapáxinas.

Ademais, cada un dos centros gañadores recibe un premio de 2.000€, mentres que o profesorado implicado no deseño e elaboración dos traballos obtén unha certificación de primeiro premio de Innovación Educativa equivalente a 20 horas de formación.

