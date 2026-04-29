La hostelería de Arousa cumple la Ley antidesperdicio: “El 90% se lleva el táper con sobras”

La propietaria del Asador Mondragón en Catoira, Ana Belén Mondragón, muestra los recipientes que usan Gonzalo Salgado

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó, en 2025, la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario pero, no fue hasta este mes, el momento en el que todas las obligaciones exigidas a, por ejemplo, establecimientos de hostelería o tiendas de alimentación, se hicieron efectivas.

El objetivo de esta norma es reducir el desperdicio en todas las fases de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo final, por lo que están incluidos todos los agentes desde los agricultores hasta los transformadores, pasando por distribuidores, comercios minoristas o entidades dedicadas a la donación de alimentos.

Los establecimientos de hostelería, por tanto, son de las empresas que están afectadas por esta nueva ley. En el caso de los ubicados en Arousa recalcan que, una de las normas que está actualmente impuesta, la entrega de recipientes con los restos de comida a los clientes, ya se hace desde hace mucho tiempo. “Desde que abrimos -en el año 2018- siempre ofrecimos la posibilidad a nuestros comensales de poder llevarse a casa aquello que les sobrase”, cuenta Carmen Martínez, propietaria del restaurante Pepe Quilé en Vilagarcía.

En esta misma situación se encuentran en el Asador Mondragón, ubicado en Catoira, en dónde explican que, a pesar de que lo ofrecen desde hace años han notado que, en el momento que se hizo pública la ley, hay más demanda. “La gente antes no lo pedía tanto, como que le daba vergüenza, pero ahora, la verdad, es que aumentaron mucho las personas que pide el táper para casa, podemos decir que un 90% de los clientes a los que les sobra comida, la piden para llevar”, cuenta Ana Belén Mondragón, propietaria de este establecimiento.

Mondragón añade, además, que muchos de los clientes ya llegan al restaurante con la idea de poder llevar el recipiente para su domicilio. “Por ejemplo ayer tuve una reserva y yo les dije a los comensales que el último plato les iba a sobrar, que era mucho, y ya me dijeron que no importaba, que si sobraba lo llevaban para casa”, detalla.

La propietaria del Asador Mondragón en Catoira, Ana Belén Mondragón, muestra los recipientes que usan Gonzalo Salgado

Jose Antonio Fernández, gerente de O Salazón, en Cambados añade que, por ejemplo, en su restaurante es, sobre todo en las comidas de grupo, en las que ocurre este fenómeno. “Se les hace mucho lo que les ponemos y nos piden que se lo pongamos para llevar”, narra.

Gasto para el local

La entrega de estos recipientes -que esta nueva ley señala que tiene que ser a coste cero para el cliente- supone, por lo tanto, un gasto para los establecimientos. Tal y como detalla Fernández, los envases que utilizan en O Salazón son de aluminio con tapa por lo que, cada uno de ellos, les cuesta casi un euro, dinero que tiene que asumir en cada uno de los servicios que solicitan los restos para llevar para casa.

Esta cantidad, que es similar a la que gastan en el Asador Mondragón, provoca, en algunos casos, casi pérdidas para este restaurante de Catoira. “En el menú del día, por ejemplo, tener que entregar el táper hace que no le ganemos prácticamente nada”, cuenta la gerente. Y continúa: “Cada vez son más las personas que vienen a comer el menú del día y nos dice que ya le llegó con el primer plato y que, por tanto, el segundo se lo pongamos para llevar. Si un menú del día ya deja poco beneficio, imagínate si también le tenemos que sumar casi el euro del recipiente que se llevan...”.

En cuanto a este gasto, en el Pepe Quilé lo tienen claro. “Los envases que utilizamos, evidentemente, no son gratis, pero como es un servicio que hay que dar al cliente nosotros ya contamos con ese gasto dentro de los costes del restaurante”, indica Martínez.

Otras medidas

Pero, la ley, no solo obliga a la entrega del envase de manera gratuita con las sobras a los comensales que así lo solicitan, si no que también exige que se reduzca el desperdicio alimentario en la cocina de los restaurantes. Y, en esto, también aprueban en Arousa.

Por ejemplo, tal y como narra la vilagarciana Carmen Martínez, en su establecimiento trabaja una persona que tiene animales en casa, por lo que, todo el pan que sobra o los restos que no se quiere llevar la clientela -que son mínimos-, esta empleada se los lleva para dar de comer a sus gallinas, perros o terneros. “En el caso de las mondas de patatas u otros restos de este tipo, lo que hacemos es llevarlos al contenedor marrón que tenemos enfrente del local para hacer compost”, cuenta.

Otras medidas son las que hay que tomar, por ejemplo, si el establecimiento cierra por vacaciones o por cualquier otro motivo. “A mí me pasó que cerré cuatro meses por baja médica y yo, como ya lo tenía medio previsto, lo que hicimos fue ir descartando mercancía y comprando menos. Lo que sobró, lo que hicimos, fue repartirlo entre la familia y los trabajadores”, cuenta Mondragón. Y añade: “Más o menos ya prevés la situación, los últimos días, por ejemplo, ya pones el menú del día de lo que te queda, o algo que sea del momento, de comprar hoy y gastar hoy”.

Lo mismo cuentan en el Pepe Quilé, establecimiento en el que, por ejemplo, antes de los periodos de vacaciones también reparten la mercancía que se pueda estropear entre los trabajadores. “La llevamos para casa y así evitamos que se pierda”, cuenta Martínez.

Teniendo esto en cuenta, la propietaria del restaurante vilagarciano reflexiona sobre la gestión de los alimentos en su local. “La verdad es que en el Pepe Quilé hay muy poco desperdicio de comida, casi nulo”, resalta la propietaria.