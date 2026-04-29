CC OO acusa a la patronal del metal de "chantaxe" y critica una "oferta de mínimos"

Imagen de archivo de una protesta anterior por el convenio del metal

El sindicato Comisións Obreiras acusa a la patronal del metal de "chantaxe" dentro del proceso de negociación del convenio del metal en la provincia de Pontevedra. CC OO considera que la propuesta que los empresarios han puesto sobre la mesa - que incluye, entre otras cuestiones, una sabida salarial de un 14,5 % en cuatro años- es "de mínimos" y que, además, deja fuera a mejoras y derechos adquiridos ya previamente.

La parte social reconoce que se levantó de la mesa en la última reunión de la Comisión Negociadora al considerar que la propuesta fue inamovible, que no recoge mejoras reales y que, por lo tanto, no tiene sentido llevarla a la asamblea de trabajadores. "Non imos ser cómplices dunha estratexia que busca amordazar a capacidade de negociación do sindicato e precarizar o sector", aseguran desde Comisións.

Tal y como ya se había advertido en encuentros anteriores el sindicato baraja medidas de protesta y presión para hacer que la postura de la parte empresarial cambie. La próxima reunión está fijada para este jueves a las doce del mediodía.