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Arousa

Conquistar los estómagos desde las aulas: Mexillón de Galicia capta a sus futuros consumidores

La DOP lleva a los centros educativos un programa para acercar su producto al alumnado

Fátima Frieiro
28/04/2026 13:07
El mejor mejillón llegará a las mesas de escolares de toda Galicia
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Conquistar al consumidor del futuro es el objetivo que se han marcado desde Mexillón de Galicia. Es por ello que ponen en marcha un programa que llegará a los centros educativos para dar a conocer el producto y también para fomentar los hábitos saludables. Los destinatarios serán colegios de todo el territorio gallego.

El programa consiste en charlas dinámicas, menús escolares elaborados con Mexillón de Galicia y actividades participativas tales como concursos y sorteos. Es, como dicen desde la entidad, un programa diseñado para captar la atención de los más jóvenes y poner en valor un producto que está más que reconocido por sus cualidades nutricionales.

A mayores de la acción alimentaria, el programa también busca mostrar al alumnado de los centros participantes la importancia social y económica que tiene el sector bateeiro en Galicia. Cabe recordar que es líder en producción a nivel europeo. Mexillón de Galicia busca a mayores defender la importancia de la DOP, que ofrece al molusco una calidad diferenciada y certificada.

Primera parada

El programa ya está en marcha y, de hecho, arranca hoy mismo en el colegio A Milagrosa de Santiago de Compostela. Será ahí donde el alumnado podrá disfrutar de un menú de fideos con Mexillón de Galicia. La ruta por toda Galicia seguirá en el CEIP Vicente Otero Valcárcel, en Carral, en donde degustarán tostas marineras con producto de la DOP. Todas las acciones se desarrollarán en diferentes puntos de la comunidad a lo largo de este año 2026.

Desde la Denominación de Orixe Protexida apuntan que con esta iniciativa no solo apuestan por la educación alimentaria desde edades más tempranas, sino que buscan consolidar su posicionamiento como referente en materia de calidad y origen. Sobre todo ponen el acento en una nueva generación de consumidores que, según los estudios, son cada vez más conscientes de lo que comen.

El programa se desarrolla en el marco del convenio de colaboración entre la Consellería do Mar y el Consello Regulador de Mexillón de Galicia.

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