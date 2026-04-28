Un año del apagón: cómo los arousanos pasaron las horas de este inesperado día de desconexión

Vilagarciano en un kiosco durante la noche del apagón peninsular Mónica Ferreirós

Hoy se cumple un año del apagón nacional. El 28 de abril de 2025, sobre las 12:30 horas, toda la Península Ibérica fue poco a poco quedándose desconectada y, aunque en un principio todos pensamos que la situación era algo particular de nuestros domicilios o puestos de trabajo, poco tardó en hacerse eco que la situación era más grave de lo que parecía, pillando a algunos en mejores escenarios que a otros.

La recuperación del suministro comenzó durante la tarde del mismo día y, de manera progresiva, el sistema eléctrico consiguió restablecerse a partir de la madrugada del 29 de abril. Sin embargo, ante la incertidumbre de cuánto duraría el excepcional episodio y rememorando de cierta manera la anómala situación vivida con la pandemia del 2020, la normalidad desapareció durante unas cuantas horas de las calles.

En Arousa, tanto comerciantes como vecinos se movilizaron para tratar de hacer frente a la falta de electricidad, aunque algunos con más preocupación que otros. Muchos negocios se vieron en la obligación de parar su actividad, pero hubo algunos que pudieron continuar gracias a disponer de generadores.

Este último fue el caso de la estación de servicio Cepsa de Cambados, que ese día se convirtió en un punto de referencia para muchos: “Vino mucha gente. Todas las linternas y pilas se acabaron como a las tres horas, y varios venían con los coches para llenar los depósitos. También se acabaron todas las garrafas”, cuenta el trabajador Diego Vecoña, quien también recuerda que “hubo mucha compra compulsiva de comida”. Además, pudieron auxiliar a varias personas dependientes de máquinas respiratorias, y mismo los servicios de emergencias solicitaron de su ayuda, pidiendo que se reservase un suministro mínimo de combustible para poder llenar los vehículos de la Guardia Civil, bomberos o las ambulancias en caso de ser necesario.

Otros negocios que experimentaron un ir y venir de gente constante fueron las ferreterías, pues ese día todos se movilizaron en busca de linternas, hornillos de gas, generadores y pilas. En el caso de la hostelería, bastantes terrazas se llenaron gracias al buen tiempo de la jornada, algo que favoreció que parte de la mercancía no se perdiese. Los más perjudicados fueron aquellos que servían comidas y que no disponía de TPVs cargadas para poder aceptar pagos con tarjeta.

En cuanto a la rama sanitaria, el responsable de Urgencias en el Centro de Salud de Vilagarcía, Óscar Gerpe, declaró en su día que vivieron una jornada “tranquila” gracias a los generadores y a que muchas personas “quedaron nas súas casas”. Por su parte, en la Farmacia Fernández de Sanmamed, en Ribeira, recuerdan que intentaron llevar el día con la mayor normalidad posible, aunque les perjudicaba “que ahora está casi todo está digitalizado”. “Resistimos como pudimos, aunque sé de otras que tuvieron que cerrar ese día”, subrayan.

Historias personales

Los vecinos de Arousa trataron de seguir con su rutina dentro de los posible, aunque hubo más de uno que se vió envuelto en una situación que convirtió ese día en más anécdotico de lo que ya era.

Ese fue el escenario de la sanxenxina Victoria Domínguez, quien se encontraba en su ciudad universitaria cuando ella y su compañera de piso se quedaron encerradas fueras de su vivienda y sin poder llamar a un cerrajero. “O primerio que fixemos foi avisar a unha patrulla da Policía Nacional que pasaba por alí, e intentou axudarnos, pero nada”, cuenta la joven.

El siguiente paso fue tratar de abrir la puerta por sus propios medios, un propósito al que se sumaron varios vecinos del edificio, pero que no fueron capaces de lograr. No fue hasta la mañana siguiente, cuando la luz volvió a Santiago, a las seis de la mañana, que pudieron contactar con un cerrajero que consiguió abrirles la puerta.

También la vilagarciana Andrea Otero recuerda la peculiaridad de la jornada, que coincidió con su primer día en un nuevo puesto de trabajo. “Recuerdo el vacile de los informáticos, que me decían que ya el primer día había reventado todo”, cuenta entre risas.

Asimismo, a David Lema, también vecino de la capital arounsa, el inusual episodio lo pilló en Barcelona y a punto de regresar a su comunidad natal. “Conseguí un taxi para llegar al aeropuerto, pero la ciudad era un caos porque no funcionaban los semáforos ni nada”, explica.

No obstante, una vez en su destino, no pudo embarcar en el avión por fallos en el sistema de control aéreo de Santiago, pasando el resto de la jornada en el aeropuerto junto a otras cientos de personas en su misma situación. “Estuve desde las tres de la tarde, más o menos, hasta las siete u ocho de la mañana siguiente allí, pero con luz porque había generadores”, apunta.

Ahora, un año más tarde, la gente rememora este día sin terminar de creer realmente que ocurriese y confiando en que no se vuelva a repetir. Aunque, por si acaso, ahora más de uno mantiene en su hogar artículos como pilas, radios, linternas, velas o efectivo a mano para que no les pille desprevenidos.