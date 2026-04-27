La nostalgia de los millenials y las tendencias de los Z impulsan el auge de los artículos “vintage”

Jóvenes en la tienda de ropa de segunda mano, Retro Rocket Vintage, en Vilagarcía Mónica Ferreirós

En un contexto en el que lo digital y la innovación constante monopolizan el mundo progresivamente, y nos empujan a querer estar siempre actualizados, lo analógico se abre paso y trata de vivir una segunda juventud. Gracias a la generación Millenial –personas nacidas entre 1981 y 1996– y la Z –entre 1997 y 2010–, los artículos “vintage” o “retro” (algo que se usa en el presente, pero evoca un tiempo pasado) se encuentran en pleno apogeo, pues motivados por la nostalgia y las últimas tendencias, ambos colectivos se ponen de acuerdo para recuperar los diseños, la calidad y el valor estético de las décadas de los 80, 90 y principios de los 2000, explorando entre artículos de los sectores textil, musical y el de la fotografía.

Ropa de segunda mano

Las tiendas de ropa de segunda mano son el foco por excelencia para encontrar joyas de estas etapas. En Retro Rocket Vintage, en Vilagarcía, afirman que “cada vez hay más gente interesada”, señalando que su principal perfil de clientes suelen ser personas de entorno a 40 años de edad, que llegan buscando prendas “de su época” sobre todo. Este hecho sorprendió al principio en el negocio, convencidas de que su público sería mayoritariamente “chavalería” y, aunque también abarcan esta clientela, los millenials son los que más visitan su tienda.

De esta manera, señalan que mientras los jóvenes suelen querer encontrar las últimas marcas de moda, “que de segunda mano están más baratas”, apuntan, los mayores “vienen más buscando prendas que usaban en su juventud, más movidos por la nostalgia y la calidad de la ropa de antes”. Así, subrayan que la marca y prendas que más se venden “sin ninguna duda” son los vaqueros Levi’s, una clara señal de identidad de los 90.

Vuelta a los vinilos

En el ámbito musical, aunque hoy en día escuchar prácticamente cualquier canción está al alcance de la mano gracias a las plataformas de “streaming” (Spotify, Apple Music, YouTube...), los más melancólicos y fanáticos siguen apostando por el formato físico, impulsando especialmente la venta de discos de vinilo.

En Radix Records, tienda ubicada en el municipio barbanzano de Ribeira, confirman este auge. Destacan que en los últimos años se ha producido un repunte notable, sobre todo entre personas a partir de los 20 años, aunque también llama la atención la creciente presencia de adolescentes y preadolescentes en el negocio. El gerente, Manuel Parada, explica que, a su parecer, este mayor interés por parte de los más jóvenes puede deberse en gran medida a la influencia de sus padres, quienes también forman parte de su clientela habitual.

En cuanto a la demanda, destacan artistas y grupos como Pixies, Nirvana, The Rolling Stones, Red Hot Chilli Peppers, The Beatles, U2 o Radiohead, entre otros. Sobre todo, apuntan, son los clientes de entre 45 y 55 años los que más preguntan por este estilo de música, también influenciados por la nostalgia de su juventud.

Asimismo, en el establecimiento se pueden encontrar otros formatos físicos como CDs o casetes. En el caso de los primeros, comentan que las ventas son bastante residuales, aunque superiores a las de los casetes, cuya adquisición se limita a un nicho bastante reducido y específico.

Fotografía analógica

Por otro lado, en el sector de la fotografía es la generación Z la que protagoniza el auge actual. En Fototiendas, en Vilagarcía, señalan que desde hace más de un año y de forma progresiva observan un crecimiento en el interés por las imágenes con una estética antigua. Comentan que son muchos los jóvenes que van a su tienda en busca de carretes o cámaras desechables, pero también quienes acuden para consultar cómo funcionan las analógicas que han rescatado de casa de sus padres o familiares, subrayando que son pocos los que realmente se interesan por comprar una de estas cámaras.

También, destacan el éxito de las “polaroids” o cámaras instantáneas, especialmente populares como regalo para cumpleaños, comuniones o Navidad. “Llevamos al menos cuatro años en los que se venden muy bien”, señalan en Vilagarcía.

Por el contrario, los millenials no están tan presentes en este sector. Aunque no muestran demasiado interés por la fotografía de su época, sí son quienes más acuden a revelar imágenes, manteniendo esta tradición de crear álbumes físicos que poco a poco está desapareciendo con el formato digital.

Por su parte, los más jóvenes prefieren el almacenamiento en los dispositivos, una alternativa muy vinculada a su generación. De hecho, en Fototiendas señalan que a la hora de revelar los carretes, aunque algunos optan por tener tanto copias digitales como físicas, la mayoría pide solo que se les envíen las imágenes al correo electrónico. “Vienen a revelar o imprimir fotos para cosas muy concretas, como un regalo. Pero no para guardarlas en un álbum como se hacía antes”, concluyen.