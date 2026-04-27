Arousa rebasa los 2,6 millones de viajeros en transporte público durante 2025

Un autobús de línea parado en la estación de Cambados Gonzalo Salgado

Las comarcas de O Salnés y de O Barbanza han movido durante 2025 a un total de 2.645.415 viajeros. Un crecimiento del 5,3% con respecto al pasado año, que ejemplifica la importancia de un servicio que, en un contexto en el que la agenda política y social tiene el foco puesto en el coche y la contaminación que provoca, juega un papel esencial en el futuro de la Ría, tanto para los vecinos como para el turismo. Un aumento de usuarios que, sin embargo, no acompaña la valoración que los viajeros hacen de esta red de transporte interurbano. Así, según la memoria 2024-2025 presentada por la Xunta, el índice de satisfacción de los usuarios fue en 2025 de 6,96 puntos en O Salnés, un 8,8% menos que en el anterior año, y de 6,68 en O Barbanza (un 4,8% menos). Quejas recurrentes, como por la falta de frecuencias o conectividad dentro de los municipios de la comarca, en el caso del sur de la Ría, o por problemas con el cumplimiento de los horarios, en los municipios barbanzanos.

Pese a todo ello, el uso del autobús —tanto a través de las líneas convencionales como en las escolares— ha experimentado un incremento importante durante el pasado año, según los datos aportados por la Consellería de Presidencia. En O Salnés fue un 7% más y contabilizó durante todo el ejercicio un total de 1.622.285 viajeros. En cuanto a los servicios realizados —con destino, parada y salida en algún municipio de la comarca—, se registraron 142.088 circulaciones anuales, con un total de 2.549 servicios de lunes a viernes, 307 entre el sábado y domingo y 153 en días festivos, durante la temporada lectiva. Así, en el resto del año, se realizaron 2.301 servicios durante la semana, 463 en sábado y domingo y 229 en días festivos.

En cuanto a la distribución de los usuarios del transporte público por mes, los topes curiosamente durante 2025 no llegaron en la temporada estival, sino que el máximo mensual fue en octubre, con 166.185 usuarios, seguido de septiembre con 151.875. Por otra parte, en el que menos se contabilizaron fue en abril, con 121.970 usuarios.

En cuanto a la memoria de julio de 2024 a junio de 2025 presentada también por la Xunta, se desprende también que de estos viajes, 257.207 se hicieron usando la tarjeta Xente Nova, para usuarios de hasta 21 años, que permite realizar cada mes hasta 60 viajes interurbanos gratuitos. Además, 89.386 fueron con la tarjeta para mayores de 65 años.

Por su parte, en la franja norte de la Ría, en O Barbanza, se contabilizaron 1.023.130 viajeros en 2025, un 3% más que en 2024. Además, se registraron un total de 126.660 circulaciones anuales: durante la temporada lectiva se prestaron 1.981 servicios de lunes a viernes, 499 durante el fin de semana y 261 en días festivos. Además, en el periodo no lectivo, hubo 1.924 servicios entre semana y 485 y 265, en el fin de semana y festivos, respectivamente.

Una valoración a la baja

La memoria del Plan de Transporte Público de Galicia de los años 2024-2025 también incluye un apartado en el que se apunta la satisfacción de los usuarios. El informe señala que sirve “para evaluar el desempeño global” del servicio” y ayuda a “crear una cultura de mejora continua de la gestión” al “proporcionar información útil de las necesidades y expectativas de clientes o personas usuarias del transporte. Para ello, se realizaron durante este periodo 13.200 encuestas presenciales en las parados o a bordo de los autobuses interurbanos de toda Galicia. Además también se realizaron muestras más pequeñas en centros escolares y aersonas no usuarias con el objetivo de detectar las causas del no uso del transporte público y poder incidir en ellas. Así pues, a nivel gallego se llegó a la conclusión de que el El 47,6% de los viajes realizados ese año se realizaron por motivos de estudios o trabajo, es decir, desplazamientos obligados

Con respecto a los resultados concretos en O Salnés, no hay datos sobre el motivo de los desplazamientos, pero sí sobre la valoración del servicio: en cuanto al índice de satisfacción, el resultado fue de 6,96 puntos (un 8,8% menos que en 2024), la satisfacción global de 6,95 (un 10,4% menos) y la probabilidad de recomendarlo en 7,30 (un 8,4% menos).

En el caso de O Barbanza, la valoración es más baja en todos los indicadores: 6,68 puntos en la satisfacción (un 4,8% menos que en 2024), otros 6,18 de satisfacción global (un alto 13,60% menos) y, por último, 6,02 de probabilidad de recomendarlo (un 11,6% menos que en el anterior ejercicio).

En cualquier caso, desde la Consellería de Presidencia reivindican su apuesta por este servicio a través del Plan de Transporte Público de Galicia, que destina este año 160 millones de euros. Un plan, señan, “vivo do que se realiza un constante seguimento do funcionamento e escoita das suxestións e introducindo modificacións de horarios e percorridos ou mesmo a incorporación de novas liñas se é preciso, sempre que sexan demandas viables e compatibles cun servizo rigoroso e fiable”. Asimismo, recuerdan también la colaboración con servicios estivales puestos en marcha el pasado verano en Sanxenxo y A Illa para dar continuidad a los Servizos de Interese Municipal (SIMU) y atender “as necesidades da veciñanza da comarca”. En el caso de las dos líneas habilitadas en Sanxenxo, en agosto se contabilizaron 17.294 viajes y en julio otros 16.741, con un crecimiento del 20,50 y del 39%, respectivamente, con respecto al anterior año. Por su parte, el de A Illa fue utilizado en su año de inicio por cerca de un millar de usuarios.