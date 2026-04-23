Os alumnos galegos contarán desde 5ª de primaria cunha conta de correo oficial para comunicacións e uso educativo
A Xunta dotará dunha identidade dixital a todo o alumnado dos centros públicos galegos, que contarán cunha conta de correo oficial propia para canalizar as comunicacións educativas e empregar nas situacións formativas que necesiten.
Así o anunciou este xoves o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, nun encontro con medios de comunicación para debullar o anteproxecto de educación dixital de Galicia, que arrinca agora o seu período de exposición pública coa idea de estar aprobada antes de que finalice este ano.
Entre as novidades que incluirá esta lei está a dotación a todo o alumnado dunha conta de correo electrónico oficial, máis de 190.000 en cifras da Administración galega, que poderán empregar "para fins exclusivamente educativos" e para canalizar as comunicacións e interaccións co centro e os docentes. A norma establece, de feito, que as interaccións no ámbito educativo deberán empregar canles regradas.
Esta conta de correo non terá, por tanto, carácter privado, e contará con medidas de supervisión e control para garantir o seu bo uso ou, pola contra, o alumnado poderá someterse a sancións.
Outra das novidades que regulará esta lei é o dereito a desconexión de toda a comunidade educativa, tanto profesores como alumnado e familias, co obxectivo de limitar as comunicacións e requirimentos a unha franxa horaria.