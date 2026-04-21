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Arousa

La conselleira de Mar critica la "falta de axilidade" del Gobierno central ante la situación marisquera

Villaverde lo contrapuso con la inversión de 23 millones anunciada por la Xunta

Olalla Bouza
21/04/2026 18:14
La conselleira de Mar en el Parlamento
La conselleira de Mar en el Parlamento
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La conselleira de Mar, Marta Villaverde, contrapuso la actuación de la administración autonómica, que anunció una inversión de cerca de 23 millones de euros para regeneración de los bancos marisqueros, con la del Gobierno central, al que acusó en el Parlamento de “ausencia de vontade política”,

En este sentido, lamentó que el Estado aún no respondiera a la solicitud formal que le trasladó su departamento para que bonifique las cuotas de la Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas, “nin mobilizara recursos tras declarar a Galicia como zona gravemente afectada por unha emerxencia de protección civil” en el Consejo de Ministros del 10 de febrero.

“É inasumible que o Goberno central mire para outro lado mentres sigue asfixiando a quen non pode faenar”, aseguró Marta Villaverde en el Pleno de O Hórreo. Frente a esto, defendió, la administración autonómica. Así, la conselleira detalló que, de los 22,7 millones, 19,2 se articularán a través de convenios bilaterales de colaboración con las cofradías. “Este modelo de coxesión permite que as propias entidades deseñen os seus plans de rexeneración”, apuntó la responsable autonómica, con acciones que incluyen sembrados, limpieza de bancos o acondicionamiento de sustrato, mientras que “as persoas mariscadoras reciben unha compensación de aproximadamente 700 euros mensuais por estes traballos”. A esta cifra se suman 1,5 millones para repoblación y dos para proyectos de restauración de la biodiversidad marina. Medidas, dijo, avaladas por criterios técnicos.

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