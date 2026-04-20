Pontón urge a Rueda pedir la declaración de emergencia por la situación del marisqueo

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pedirá al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que reclame “solucións reais” ante la grave situación del sector marisquero. De hecho la formación nacionalista defenderá que la Xunta solicite “a declaración de zona de emerxencia por borrascas” para la zona litoral afectada por las borrascas registradas en este último año.

Pontón entiende que la situación del sector es “límite” y que desde hace años hay una bajada notable de la productividad. Las declaraciones las hizo la líder nacionalista en Noia, pero manifesto que es algo que afecta al conjunto de las rías gallegas. “A pesar da importancia económica e social que ten o sector marisqueiro no noso país non vemos que a Xunta estea dando resposta”, remarcó Pontón.

A la ya delicada situación de la profesión del mar la nacionalista suma la situación vivida este año con un tren de temporales muy intensos que provocaron la parálisis del sector durante meses y una afectación muy importante a la producción de especies fundamentales, con una mortandad masiva. “Isto está provocando que centos de persoas que viven directamente do marisqueo aquí non teñen ingresos e non están tendo as axudas necesarias por parte das administracións”, subrayó.