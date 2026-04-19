Opmega desembarca en Seafood Barcelona con la agenda más ambiciosa de su historia

Opmega estrena stand en Barcelona

La organización de productores Opmega desembarca este lunes en la Seafood Barcelona. Lo hace con un stand renovado y listo para acoger la agenda de trabajo más potente que la organización de productores ha desplegado hasta la fecha. Cabe recordar que esta es la feria de referencia del sector pesquero y acuícola.

La junta directiva y los responsables comerciales de Opmega estarán presentes durante toda la feria para mantener encuentros con operadores y compradores de distintos países, en los que se prevé una edición especialmente intensa en actividad comercial internacional. De hecho en las visitas ya confirmadas figuran altos representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.

En la agenda de la organización está la presentación del proyecto "Valorización de Servicios Ecosistémicos" con investigadores del CSIC y también cocina en directo para exaltar el potencial del molusco gallego.