Las lonjas arousanas cerraron su peor primer trimestre de año desde el Prestige

Imagen de archivo de una subasta en la lonja de Cambados, una de las pocas que mantuvo el tipo Gonzalo Salgado

El sector del mar lleva años advirtiendo de que el marisqueo está en una situación crítica en la Ría de Arousa, abocando a muchas cofradías a un importante agujero económico. Una facturación a la baja en las lonjas que ha llegado a mínimos durante los primeros tres meses de 2026, tanto por la falta de recursos como a causa de los intensos temporales que mantuvieron a la flota parada a inicio del año —y que provocó la mortandad de marisco por la baja salinidad registrada en los bancos—, pero también por otros factores externos, como un incremento en el precio del combustible o las protestas emprendidas contra la normativa europea que obligaba a un control más férreo de las capturas y que contaron con días de parones en el sector.

Con ello, las lonjas arousanas despidieron el primer trimestre del año con unas pérdidas del 9,48% con respecto al anterior año 2025, cuando los números tampoco eran demasiado positivos. Así, la facturación total bajó por primera vez en las últimas dos décadas de los 14 millones, hasta los 13.202.606 euros. Habría que remontarse hasta 2003 para encontrar un peor resultado, cuando se cerraron los primeros tres meses del año con 7,3 millones. Año, además, en el que la flota vivía todavía las consecuencias del desastre del Prestige, ocurrido el 13 de noviembre de 2002.

Una situación que vuelve a poner de manifiesto que lejos quedan los casi 20 millones de euros de 2023 y que no corren buenos tiempos para el sector, que además de una caída evidente de la facturación sufre una pérdida de la producción en la Ría. Así, se extrajeron unos 3,6 millones de kilos de producto, cifra que dista mucho de los 4,2 millones de kilos registrados en la pasada campaña de 2025. Una caída del 14,45% de la producción que, pese a un aumento en el precio medio por kilo, no pudo evitar un mínimo en los ingresos.

Dependencia al marisqueo

Unas pérdidas que alcanzaron su apogeo en las rulas que más dependencia tienen del marisco. Cabo de Cruz es un buen ejemplo de ello, ya que la facturación en la lonja boirense cayó un 66,37% con respecto a 2025, hasta los 94.028 euros y, apenas, 6.359 kilos. En el otro extremo de la Ría, en Vilanova, se perdió también cerca de la mitad de los ingresos del último ejercicio (un 45,73%), quedándose en los 226.172 euros. En el caso de O Grove, el resultado de este primer trimestre fue también negativo, bajando de la marca del millón de euros tras un batacazo del 37,49%, hasta los 822.772 euros. A Illa –con una dependencia clara del marisqueo– y Portonovo, con unas caídas del 36,36% y del 22,39% y una facturación de 225.392 y 384.037 euros, fueron las otras rulas más perjudicadas.

En cabeza en cuanto a movimiento de pescados y marisco en la Ría y, con ello, de ingresos, vuelve a colocarse un año más Ribeira, aunque también con alguna pérdida pero más contenida que las rulas anteriores. Así, pasó de un resultado de 8.835.761 euros en el primer trimestre del pasado año 2025 a los 8.044.286 del actual, gracias a la extracción de 2.921.244 kilos de producto.

Una tendencia a la baja que, sin embargo, consiguió romper la lonja de Cambados. La capital del albariño, consagrada ya como la segunda con números más altos en Arousa, cerró marzo con unos ingresos de 1.757.111 euros y 265.686 kilos, suponiendo un aumento en la facturación del 32,13%. Una situación anómala con respecto a los números del resto de la Ría, pero que se explica por el éxito de la campaña de la volandeira, que extrajo desde enero hasta marzo 125.125 kilos del bivalvo, lo que implicó una facturación de casi 396.000 euros. Pero también otras especies como la almeja japónica (con más de medio millón de euros y unos precios medios muy altos), el choco o el pulpo.

Carril, por su parte, sigue siendo una de las lonjas más pujantes y, pese a la caída generalizada, también registra un pequeño repunte con un 16,14% más de facturación, con un resultado de 550.251,69 euros y 34.095 kilos de producto. También mejora sus datos Vilaxoán, con 147.320 euros (un 29% más que en el pasado ejercicio) y 9.762 kilos, según los datos extraídos de la plataforma Pescadegalicia, que recoge los datos diarios de facturación y producción en las lonjas de la Comunidad.

En cuanto al resto de rulas arousanas, Rianxo cerró marzo con 270.974 euros y 64.432 kilos de pescado y marisco. Aguiño hizo lo propio con 487.115 euros y 55.370 kilos y A Pobra fue la lonja con datos más discretos, al despedir el primer trimestre del año 2026 con 94.028 euros de facturación y un movimiento de producto de 4.445,95 kilos, aunque manteniendo sus cifras con respecto a los anteriores ejercicios.