Fin al confinamiento de aves: el Ministerio levanta las restricciones tras la crisis de la gripe aviar, pero pide prudencia y responsabilidad

La mujer paseando por su casa con todas sus mascotas Gonzalo Salgado

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación levanta desde hoy las medidas de confinamiento de aves de corral como consecuencia de la influenza aviar, que aún se mantenían en humedales y aquellos municipios considerados de mayor riesgo. La nueva medida se adopta dada la buena evolución de la situación epidemiológica de la enfermedad durante las últimas semanas.

El ministerio señala también que, por precaución, se deben mantener las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas para evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, tanto en éstas como en explotaciones avícolas. En este sentido, se insta a que ante cualquier sospecha de enfermedad, sobre todo en aves domésticas, se recurra a los servicios veterinarios.

Las medidas preventivas se aplicaron en el mes de noviembre para frenar el avance de la gripe aviar y suponían el confinamiento de las aves en sus explotaciones, la adopción de determinadas medidas de bioseguridad y la prohibición de concentraciones de aves de corral.

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La favorable evolución de la situación epidemiológica de la enfermedad permitió levantar parcialmente las medidas de confinamiento en todo el territorio nacional desde el pasado 1 de abril, excepto en los municipios considerados de mayor riesgo. Sin embargo, ahora el Ministerio informa que los confinamientos se levantan ya en todo el país, eso sí, con recomendaciones para todo el sector avícola.