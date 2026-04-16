Arousa encara el verano con un centenar de playas en la excelencia

Primeros bañistas en A Lanzada Mónica Ferreirós

Arousa ya piensa en la temporada estival. De hecho, fueron muchos los arousanos que, con el buen tiempo del mes de marzo y de las semanas pasadas de abril, se lanzaron a los arenales en busca de momentos de desconexión entre arena y agua. Los concellos también están ya pensando en el verano y preparando las playas para recibir a vecinos y visitantes. Las comarcas de O Salnés y Barbanza encaran los meses de junio, julio, agosto y septiembre con un centenar de playas en la excelencia.

Así queda reflejado en el mapa de aguas de baño que publica la Consellería de Sanidade, encargada de evaluar el estado de estas zonas. La mayor parte de los arenales cuentan con una calificación de ‘excelente’, salvo tres, que son ‘buenas’.

De estas últimas, dos se encuentran en Vilagarcía. Se trata de A Concha, al lado de O Ramal, y de A Covacha, en Carril; mientras que otra, Peralto, se encuentra en Boiro. La comarca de O Salnés solo tiene un arenal en el que está prohibido el baño: Carabuxeiro, en Sanxenxo.

Este municipio es, precisamente, uno de los que tiene más playas con la mayor calificación, con 19. Sin embargo, le gana O Grove, con 21 y el tercer puesto va para la zona norte de Arousa, en concreto para la capital barbanzana, Ribeira, que cuenta con 17. El resto se distribuyen entre las 11 de Vilanova, las 9 de A Illa y Boiro, las seis de A Pobra y las cinco de Vilagarcía.

Los concellos ya iniciaron, por su parte, los trabajos para adecentar las playas. Ya lo hicieron durante los días previos a la Semana Santa, ante la previsión de las buenas temperaturas y de la llegada de turistas y eventos deportivos, en el caso de Vilagarcía, que procedió al allanado de la arena y aprovechó para realizar tareas de eliminación del molesto cadillo.

Licitación de chiringuitos

Además, los municipios comenzaron también con la selección del servicio de vigilancia y socorrismo de las playas. Serán cerca de 156 las personas que se encargarán de esta labor, o al menos las que tratarán de contratar los concellos, ya que muchas veces a estos procesos se presenta un insuficiente número de personas para cubrir las plazas ofertadas.

En Vilagarcía, desde Ravella ya solicitaron una subvención a la Xunta de Galicia para la contratación de una docena de socorristas; el mismo número tratarán de seleccionar en O Grove, mientras que tanto en A Illa como en A Pobra serán cerca de media docena. En todos los casos, advierten de la posibilidad de que queden vacantes.

El concello que más contrata es Sanxenxo, que cuenta también con el mayor número de banderas azules en sus playas. Serán 85 socorristas y sanitarios los que estarán vigilando las playas durante la temporada de verano en la localidad más turística de Arousa, que multiplica su población durante estos meses.

Por su parte, en la capital de O Barbanza la previsión es la de contar con veinte socorristas y tres jefes de playa, un procedimiento que desde el Concello de Ribeira contratan directamente. De hecho, señalan que en primer lugar se llamará a los fijos-discontinuos, para después tirar de la bolsa de empleo.

Este año, el verano llega con cambios normativos en la gestión de los terrenos de dominio público marítimo, que permite a los concellos gestionar directamente la concesión de quioscos y casetas. En Vilagarcía ya aprobaron, hace unas semanas (a principios de mes) los pliegos que regirán este proceso.

Este año podrán instalarse puestos de venta de helados, alimentación y bebidas (con o sin bebidas) en el Paseo Marítimo entre Vilagarcía y Carril, así como en las playas de A Concha-Compostela y Saíñas. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles y se abrirá al día siguiente de que se haya publicado en el BOP.

Los cambios normativos también implican la elaboración de un Plan de explotación de servizos de temporada nas praias municipais, por lo que Ravella inició el procedimiento de urgencia con el fin de que los negocios puedan comenzar su actividad tan pronto como sean autorizadas y con fecha máxima hasta el 30 de octubre. La duración de la temporada será para los siguientes años del fin de semana anterior al Viernes Santo. También confían en ampliar la carta de servicios.