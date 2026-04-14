Descienden las ventas y el presupuesto medio para comprar coches en Arousa

Una anterior exposición de turismos en Fexdega, en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Los concesionarios de Arousa afirman que el mercado automovilístico no está pasando por su mejor momento, registrando un notable descenso de las ventas en los turismos de ocasión y de segunda mano desde hace meses, así como una caída del presupuesto medio por parte de los clientes. “Está el mercado muy parado y, desde mi punto de vista, muy raro. El año pasado ya fue difícil y este creo que le sigue por el mismo camino”, comentan desde Garlou V. O., en Boiro.

Los negocios señalan que, actualmente, el desembolso medio para la compra de un coche de estas características puede ascender, como máximo, a los 15.000 euros, destacando que en la década de los 2010 los presupuestos podían llegar a oscilar entre los 20.000 y los 30.000 euros. Aún así, apuntan que la mayoría de los compradores acaban optando por vehículos cuyo precio se encuentra entre los 5.000 y los 10.000 euros, siendo los de 15.000 euros aquellos que se venden de forma más casual.

Datos semejantes ya los reflejaba la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) en el año 2024, cuando tras un estudio realizado con motivo de la celebración del Salón del Vehículo de Ocasión en Madrid, revelaron que en España presupuesto medio de los compradores de un turismo de segunda mano se situaba en los 14.795 euros, un 10,6% menos que el año anterior.

En esta línea, no sorprende que estos coches suelan ser la primera opción de compra para la mayoría, señalando los responsables de los concesionarios y talleres de compra-venta arousanos que, a día de hoy, la gran parte de las transacciones se deben por la necesidad de un medio de transporte, y no por el “placer” o el “capricho” de comprarse un vehículo. “Lo que ocurría antes de que un cliente tuviese un coche de cuatro o cinco años y lo quisiese renovar, ya no ocurre”, revelan.

Ante esto, subrayan que el precio es el factor determinante a la hora de comprar, sobre todo en un contexto en el que el encarecimiento de los productos es constante y generalizado. “Los clientes tampoco tienen claro lo que quieren, porque los asesoras, pero nos saben si quieren un coche más barato para salir del apuro, o invertir más en uno con perspectiva de varios años vista, teniendo en cuenta cómo evoluciona el mercado”, exponen en Boiro.

También señalan que, aunque el perfil de compradores es muy variado, el predominante suele ser de personas mayores de 30 años, quienes, por lo general, ya constan de una vida y economía más estable.

¿Combustible o eléctrico?

Por otro lado, en pleno auge de los vehículos híbridos y eléctricos, los negocios concuerdan en que los coches a combustible siguen siendo los principales elegidos, predominando los diésel frente a los de gasolina, aunque aprecian un pequeño repunte de estos últimos. “Si antes era un 70% diésel y un 30% gasolina, yo creo que ahora está ya en un 60 y 40%”, señalan en Royca-Car, en Ribeira.

Según explican, aquellos que buscan un coche eléctrico o híbrido no suelen tener un presupuesto tan limitado, por lo que directamente optan por un modelo nuevo. “Aquí muy pocos preguntan por esos coches. Sí que cada vez es más frecuente, pero solo sobre un 25% suele preguntar”, comentan en Autos Gocar, en Caldas.

Un 2026 mejor

Pese a las malas cifras obtenidas en el 2025, algunos concesionarios y talleres coinciden en que el primer trimestre del 2026 se ha presentando con un ritmo de ventas más favorable, una tendencia que esperan que continúe a lo largo del año. “Nós xa vendemos todo o do ano pasado, pero somos conscientes de que a situación por aí adiante non está tan ben”, señalan desde Joslauto, en Vilagarcía, quienes también comentan que, a su parecer, “os precios andan algo máis baratos”.

De hecho, desde Ganvam anunciaron recientemente que, a nivel nacional, las ventas de turismos –nuevos y usados– crecieron en un 11,7% en marzo respecto al mismo mes del año pasado, alcanzando las 130.000 unidades, aunque gran parte del impulso de las ventas fue en coches eléctricos e híbridos.