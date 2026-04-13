La Diputación destinará un mínimo de 55.000 euros a los concellos para reparar viales dañados por los temporales

El presidente de la Diputación, Luis López, presentó el nuevo plan a alcaldes y alcaldesas de la provincia

Los concellos de la provincia de menos de 50.000 habitantes contarán con una inyección extraordinaria de dinero por parte de la Diputación de Pontevedra que les permitirá arreglar carreteras municipales dañadas durante los temporales. El presidente, Luis López, presentó el denominado Plan Vía Depo ante alcaldes y alcaldesas de la provincia. Se trata – según explicó el responsable provincial– de una herramienta dotada con ocho millones de euros. El mandatario subrayó que “a rede viaria municipal, os concellos e a xente precisan de axuda e unha vez máis va ter axuda da Deputación”.

Así pues cada concello recibirá un mínimo de 50.000 euros y los recursos restantes se repartirán bajo criterios objetivos de superficie, población y el número de entidades singulares. Los fondos servirán para que los concellos financien actuaciones relacionadas con la mejora del trazado y el refuerzo de su estructura, la conservación del firme con operaciones de fresado, la reparación de pavimentos, baches, grietas o nuevas capas de rodamiento. Otras actuaciones que pueden realizarse con estos fondos serán la estabilización de muros de contención que afecten a viales municipales, la actuación en sistemas de drenaje o los accesos a playas fluviales y marítimas.

Fines muy concretos

El presidente provincial indicó que “son fondos dirixidos directamente a reparar o que se estragou, a mellorar o que debe ser mellorado. Devolver os camiños ao estado previo ás borrascas e, se cabe, modernizalos para que poidan resistir mellor futuros episodios difíciles”. Así pues el Vía Depo no se podrá utilizar para la cofinanciación de otros planes de la Diputación, ni tampoco servirá para financiar la redacción de proyectos, dirección de obra o adquisición de terrenos.

Desde el gobierno provincial recuerdan que su compromiso con el mantenimiento de las carreteras no se ciñe únicamente a este paquete de medidas y ayudas. López declaró que en lo que va de mandato se han invertido más de 82 millones de euros en labores de conservación integral. En cuestiones como firmes y cunetas se movilizaron por su parte 40,5 millones, a los que hay que sumar 17,6 para mejora de carreteras provinciales por iniciativa de la Diputación y otros 24,7 millones a través de los convenios con los concellos.

Diferentes programas activados ya desde inicio de mandato Desde la administración provincial recuerdan que el apoyo de la Diputación a los concellos no se limita únicamente a este Plan Vía Depo. Indican que ya desde principios de mandato se aprobó un amplio programa de inversiones dirigidas a los 61 municipios de la provincia, que movilizaron casi 300 millones en menos de tres años. Es el caso, tal y como recordó el presidente, del Plan +Provincia o las tres convocatorias del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. También señaló las dos convocatorias del Plan Extra. Destacan así el “compromiso” con los concellos.

Esta “atención constante” – como señalan desde la administración que preside López– sirvió para mitigar los efectos del tren de borrascas del invierno, en las que las brigadas atendieron a un total de 430 incidencias desde el 1 de enero.

“A Deputación estivo á altura cando todas esas borrascasa afectaron aos 1.600 quilómetros de estradas provinciais que vertebran todo o territorio. E a Deputación estivo á altura xa antes dos temporais facendo os deberes, na prevención, na planificación e no coidado e mellora da rede”, manifestó el presidente.

Críticas al Gobierno

López resaltó que el cumplimiento de la Diputación con sus competencias en materia de infraestructuras viarias contrasta “co abandono que sofren as vías de titularidade estatal”. Indicó el conservador que “o goberno desta casa comparte con moitos organismos e usuarios a urxencia dunha AP-9 gratuíta e xestionada dende a comunidade autónoma. Pero non é menor o interese que temos na reparación das estradas nacionais, desde o primeiro minuto alzamos a voz para solicitar unha mellora integral por parte do Goberno central das estradas nacionais, máis de 300 quilómetros en total, que artellan a provincia; e seguirémolo facendo ata que sexa necesario. Necesitamos un cronograma realista, suficientemente dotado orzamentariamente e continuada no tempo para as estradas nacionais”.