El Camiño do Litoral: un paseo por la costa gallega que sumará un nuevo atractivo turístico a Arousa

Dos excursionistas en la zona de O Terrón, en Vilanova, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El Camiño do Litoral, que unirá la costa gallega a pie o en bici desde Ribadeo hasta Tui, estará listo este verano —según anunció la propia Xunta— sumando un nuevo atractivo turístico a la Comunidad y, también, a la Ría de Arousa, que contará con 245,94 kilómetros de itinerario bordeando el litoral repartidos en una decena de etapas, desde Corrubedo hasta Sanxenxo. El objetivo pasa por enlazar espacios de elevado valor paisajístico con núcleos habitados, funcionando como un corredor territorial que mantiene la mayor parte del tiempo una relación visual directa con el mar. Con él, se pretende ensalzar el patrimonio cultural y natural y añadir un nuevo itinerario que complementará a los catorce Senderos Azules —nueve de ellos se sitúan en Sanxenxo, dos en Meaño, dos en Vilagarcía y uno en A Illa— con los que cuenta O Salnés.

Cabe señalar que el trazado diseñado para este camino se encuentra en fase de estudio y análisis de aportaciones, una vez que el pasado 10 de marzo concluyó el plazo de información pública, en el que todas las personas interesadas podían realizar las sugerencias y consideraciones que estimasen oportunas. Así pues, desde la Xunta de Galicia ya se están realizando los trámites para dotar a este itinerario de la correspondiente señalización —sostenible e integrada en el paisaje— que estará finalizada durante el verano, cuando Galicia y, concretamente, Arousa reciben la mayor cantidad de visitantes.

Sin embargo, este Camiño do Litoral surge también como una nueva baza en favor de la desestacionalización del turismo, que viene a reforzar que el destino es algo más que sol y playa, promocionando así sus paisajes de costa y patrimonio natural —aunque también el patrimonial, ya que el itinerario recorrerá lugares como el Muíño da Seca en Cambados, las Torres de Oeste en Catoira o la Ermita de A Lanzada en Sanxenxo, entre otros puntos de interés—, como estrategia para atraer a excursionistas y otro tipo de turistas que viajan más allá de la temporada alta.

A mayores, el gobierno gallego pretende acometer trabajos de mejora del trazado en algunos puntos que lo necesiten y pondrá en marcha una aplicación móvil en la que se ofrecerá información de interés sobre las distintas etapas o sobre el patrimonio cultural próximo.

La Ría como protagonista

Así pues, la Ría se convierte en una parte fundamental de este Camiño do Litoral, sumando diez etapas de las 52 que componen este itinerario de 1.300 kilómetros por la costa gallega. La primera de ellas será la 35, que contará con 26,58 kilómetros uniendo Corrubedo con Ribeira. La capital barbanzana, desde su centro urbano, será el punto de partida del tramo 36, que será de 25,75 kilómetros hasta Cabo de Cruz. Del puerto boirense hasta Rianxo, (27,89 km) será la etapa 37 y la última que transcurrirá íntegramente en la comarca de O Barbanza.

De este modo, la 38 (26,02 km) unirá Rianxo con Vilagarcía, bordeando el Río Ulla a su paso por Catoira y Bamio hasta la Rúa do Río. De allí partirá la etapa 39, que conectará a la capital arousana con A Illa (18,08 km). El municipio isleño será, de hecho, uno de los que más kilómetros tendrá de recorrido, ya que la siguiente etapa recorrerá todo el litoral de A Illa para regresar por el puente hasta Cambados, con un itinerario de 26,70 kilómetros en la etapa 40. La 41 continuará desde la villa del albariño hasta San Vicente de O Mar, en O Grove (25,81 km) y la 42 transcurrirá íntegramente por la península meca, hasta la Illa de A Toxa y el centro urbano (18,90 km). De allí partirá el tramo 43, que tendrá como protagonista A Lanzada y la costa sanxenxina, hasta el puerto de este municipio saliniense (27,94 km), siendo la última etapa con protagonismo arousano la 44, que abandonará Sanxenxo ya hasta Pontevedra, con 22,22 kilómetros.

Diversificar la oferta

Con ello, Arousa refuerza su potencial de cara al turismo de naturaleza, que cuenta con una red de catorce Senderos Azules y dos rutas de la Red de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación —las rutas ecológicas del río Catoira y las Sendas en Abalo—.Aunque el turismo de naturaleza en Arousa, como no, tiene también una fuerte vinculación al religioso a través del Camiño de Santiago, con varios itinerarios. La ruta jacobea A Orixe, por O Barbanza, Mar de Santiago, la Variante Espitirual del Camiño Portugués o la Ruta del Padre Sarmiento, además del propio Camiño Portugués, que transcurre por Ulla-Umia.

Lo cierto es que el Camiño de Santiago llenó los albergues la pasada Semana Santa y las previsiones es que mayo puede llegar a ser uno de los meses más dinámicos, en parte porque muchos peregrinos buscan evitar tanto la masificación como las altas temperaturas del verano, lo que ayuda también a favorecer la desestacionalización del turismo, que tanto afectada a Arousa.

Unos peregrinos y excursionistas que, de este modo, juegan un papel fundamental para diversificar la oferta turística en la Ría, que cuenta con otros alicientes, como puede ser el enoturismo o el turismo deportivo, entre otros, que en los últimos años ha facilitado la llegada de más visitantes en temporadas consideradas históricamente como bajas.

Además, a diferencia de otros itinerarios, en el caso del Camiño do Litoral está concebido para disfrutarse por tramos. No se trata de una ruta de resistencia, sino de un camino de contemplación y disfrute donde el mar y el patrimonio paisajístico es el compañero constante.