Un total de cinco centros arousanos participarán en la I Olimpiada de Biología de la ESO en Galicia

CPI Aurelio Marcelino Rey García Cedida

El CPI Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis, el CPI Domingo Fontán de Portas, el IES Armando Cotarelo Valledor de Vilagarcía, el IES Nº1 de Ribeira y el IES Pobra do Caramiñal participarán este año en la I Olimpiada de Biología de la ESO en Galicia. Esta iniciativa del Colexio Oficial de Biólogos de Galicia (COBGA) está dirigida al alumnado de cuatro curso de Educación Secundaria Obligatoria y busca estimular el gusto por las ciencias y la investigación.

Para ello, tanto esta como las próximas ediciones tendrán como sede espacios de interés natural de la comunidad siendo en esta primera convocatoria el Geoparque Mundial de la Unesco Montañas de O Courel el destino escogido para albergar las olimpiadas.

En esta primera convocatoria participarán un total de 593 estudiantes de 45 centros públicos, concertados y privados de Galicia, con la representación de cinco centros arousanos.

Dos fases

La competición se desarrollarán en dos fases, una primera telemática a finales de abril en la que los estudiantes deberán completar una prueba de conocimientos en biología. De esta primera parte se seleccionará a los diez estudiantes con mayor puntuación para encabezar diez grupos de tres alumnos cada uno.

Los grupos finalistas acudirán a O Courel el sábado 30 de mayo para competir en unas pruebas teóricas y prácticas en las instalaciones del IES de Quiroga.