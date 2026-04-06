La Xunta destina dos millones de euros a las ayudas por la parada de actividad en los bancos marisqueros de Arousa

Vistas de Os Lombos do Ulla Gonzalo Salgado

La Consellería do Mar publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia la orden por la que se regulan las ayudas por la paralización temporal de la actividad marisquera en los bancos de Arousa: Os Lombos do Ulla, O Bohído y Cabío. Serán en régimen de concurrencia competitiva para armadores y no competitiva para tripulantes.

La administración autonómica destina dos millones de euros a paliar la paralización de la extracción durante los años 2024 y 2025. Las ayudas están cofinanciadas, en un 70%, con el Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura. El objetivo es “compensar” los efectos del cese decretado, en su día, como medida técnica de conservación de estas zonas productivas arousanas.

Las personas potencialmente beneficiarias deberán acreditar que, en los dos ejercicios pasados, realizaron la actividad de extracción, por lo menos, 120 días. De esta manera, podrán presentar sus solicitudes a través del formulario disponible en la página web de la Xunta. El plazo comenzará hoy mismo y será de un mes.

. El sector del mar en Arousa vive años complicados. En estos momentos, se encuentra inmerso en una nueva crisis debido a los temporales de enero y febrero, para lo cual también se anunciaron medidas compensatorias