Este proyecto documenta más de una decena de construcciones desaparecidas en Arousa

Torre de San Sadurniño, en Cambados Gonzalo Salgado

Manuel Rodríguez tiene tres aficiones: el senderismo, la historia y la fotografía. Una vez juntó estas tres vertientes surgió una idea en la que ahora trabaja con ilusión: elaborar una documentación con todos los restos de fortificaciones y castillos de Galicia para evitar que se pierdan en el olvido.

“Hay muy poca información publicada sobre estas construcciones, y la mayoría es sobre aquellas que continúan físicamente, pero hay muchas que desaparecieron. Es por esto que quise hacer algo con todo”, explica Rodríguez.

En su catálogo incluye también ruinas visitables como la Torre de San Sadurniño o el Castillo de Lobeira

Solo en Arousa ha documentado ya cerca de 30 construcciones de las cuales trece están totalmente desaparecidas como la Torre de Doña Urraca, en Caldas de Reis; la Torre de Marán, también en Caldas; la fortaleza de Lantañón, en Meis; o la de Montival, en la parroquia de Troáns (Cuntis). Rodríguez tiene claro que hay levantamientos, como es el caso de la Torre de Doña Urraca, que sí cuentan con una amplia documentación más allá de que a día de hoy no es posible ver ni una pequeña parte de lo que eran. Sin embargo, aclara que esto no ocurre con todos los espacios y ahí está su motivación para visitarlos y compartir la información a través de las redes sociales.

Informa a través de las redes

Lo hace a través de un grupo de Facebook explicando brevemente el contexto de cada lugar. Además, en su catálogo incluye también ruinas visitables como la Torre de San Sadurniño, en Cambados; las populares Torres de Oeste, en Catoira; el Castillo de Lobeira, en Vilanova de Arousa; o la Torre Adro Vello, en O Grove.

Fuera de este registro quedan municipios como Pontecesures, Portas, A Illa de Arousa y Meaño donde Rodríguez no ha identificado fortificaciones. Por su parte, Vilanova y Valga son las villas que más construcciones acumulan.

Cuatro libros

Más allá de su actividad en redes sociales Manuel Rodríguez aspira a poder publicar cuatro tomos de documentación. “La idea es publicar cuatro libros uno por provincia con todos los castillos, pero eso todavía está un poco en el aire”, cuenta. Entre tanto, Manuel ya tiene catalogados cerca de 800 levantamientos en Galicia y continúa tras la búsqueda de nuevas historias que merecen ser contadas.