El concejal y diputado, Juan Andrés Bayón, camina hacia Santiago

Juan Andrés Bayón durante el Camino de Santiago Cedida

Juan Andrés Bayón, concejal del Partido Popular en Vilagarcía y diputado en el Congreso, disfruta de una Semana Santa en el Camino de Santiago.

El vilagarciano ha querido compartir unos pequeños resúmenes diarios de las diferentes etapas del Camino Francés a través de sus redes sociales. Bayón partió hace unos días de Sarria con destino Portomarín, para después llegar en una segunda etapa de 46 kilómetros hasta Melide. Solo es cuestión de días que corone el itinerario en Santiago.

Juan Andrés se une así a una de las tradiciones más populares de la Semana Santa, y es que son muchos los turistas, tanto nacionales como internacionales, que se aventuran a caminar hasta la capital autonómica en estas fechas aprovechando los días libres y, en esta ocasión también, el buen tiempo.