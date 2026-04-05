Alfonso Rueda escoge Arousa como destino para fusionar deporte y ocio esta Semana Santa

Alfonso Rueda con Luis López en Silgar Cedida

Una vez más, Alfonso Rueda escoge Arousa para disfrutar de una Semana Santa de familia, deporte, y ocio en compañía.

Como ya es tradición, el presidente de la Xunta ha compartido algunas imágenes de sus días de vacaciones en los que se pueden ver lugares emblemáticos de la comarca arousana.

No ha faltado su tradicional ruta en bicicleta -en esta ocasión por Cambados, Sanxenxo y O Grove- en compañía del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luís López, ni tampoco una carrera por la Vía Verde do Salnés, una de las rutas más populares de la zona que conecta el municipio de Vilagarcía con Caldas de Reis.