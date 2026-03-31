Un total de 878 familias arousanas se beneficiaron de la Tarxeta Benvida en el último año

Las familias pueden solicitar la Tarxeta desde la semana 21 de gestación Mónica Ferreirós

Un total de 878 familias de las tres comarcas arousanas se beneficiaron, en la última anualidad, de la Tarxeta Benvida promovida por la Xunta de Galicia. La iniciativa nació hace años impulsada por la administración autonómica con el objetivo, por un lado, de ayudar a las familias que acaban de tener un bebé y, por otro, intentar incentivar una natalidad que en el caso de Galicia (y sobre todo de las zonas más rurales) va en descenso. Según los datos facilitados por la Consellería de Política Social todos los concellos de O Salnés, Barbanza y Ulla-Umia tuvieron solicitantes y beneficiarios de esta tarjeta-monedero que supone la disposición de 1.200 euros al año para adquirir productos relacionados directamente con la crianza y cuidado de los bebés. La mayoría de las familias se benefician durante el primer año de vida, pero en algunos casos concretos se puede ampliar hasta los tres años.

Los datos oficiales reflejan que solo en la comarca de O Salnés fueron 462 las familias que obtuvieron esta tarjeta-monedero. De ellas la gran mayoría – también debido al tamaño del propio municipio– fueron en Vilagarcía. En la capital arousana esta medida de Política Social llegó a 164 hogares.

Las personas solicitantes de municipios de menos de 5.000 habitantes tienen una cuantía mayor

Miguel Cabo es uno de los vilagarcianos que solicitó esta Tarxeta Benvida con motivo del nacimiento de su hijo, en abril de 2025. “O proceso de solicitude é sinxelo. Fixemos todo a través de internet cubrindo unicamente un pequeno formulario”, recuerda. De hecho tanto él como su pareja ya realizaron las gestiones antes incluso de que naciese su pequeño. De ahí que “ao pouco de nacer xa tivemos a tarxeta”.

En O Salnés el segundo municipio con mayor número de personas beneficiarias es Sanxenxo con 75, seguido de Cambados con 61 y de O Grove con 44. A menor tamaño de municipio, menos solicitudes, como es de esperar. Aún así en Vilanova se dispensaron 34 tarjetas-monedero, mientras que en Ribadumia fueron 23, en A Illa 22 y en Meis 21 en total.

Un ahorro

Las familias beneficiarias entienden que la cuantía que se proporciona es una ayuda y que supone un ahorro para la economía de cada una de ellas, sobre todo en un primer año en el que los gastos con un recién nacido se disparan. “No noso caso, ao ter que darlle leite de fórmula a partir dos tres meses pois practicamente toda a axuda foi para iso. Ademais tamén compramos outros produtos como chupetes ou incluso un cepillo de dentes”, subraya Cabo. Calcula que el ahorro mensual podría superar los 60 euros. “A verdade é que é un alivio, porque no noso caso xa non pensabamos no diñeiro que gastabamos no leite. O crédito da nosa tarxeta rematouse xusto cando o neno tiña once meses, polo que case nos dou para a compra de todos os botes que precisamos”, explica.

En O Barbanza

En el margen norte de la Ría hay dos concellos que se convierten en el segundo y el tercero de mayor número de beneficiarios de esta ayuda de la Xunta de Galicia. El global de la comarca suma 278 familias con la tarjeta concedida. De ellas 129 son de Ribeira y 79 de Boiro. En el caso de Rianxo hubo 41 solicitantes que la obtuvieron, mientras que en A Pobra fueron 29.

La tercera comarca arousana, la de Ulla-Umia, sumó a un total de 138 personas obteniendo este beneficio económico que se controla desde Política Social. Caldas lidera con 33 beneficiarios, seguido de Valga con 25, de Moraña con 22 y de Catoira con 18. Por su parte en Pontecesures son 15, en Cuntis 13 y en Portas 12. En el caso de Catoira las familias que lograron esta Tarxeta Benvida ascienden a 18.

Municipios más pequeños

Cabe destacar que la ayuda de la Xunta a familias con niños recién nacidos es mayor si los solicitantes son de municipios con menos de 5.000 habitantes. Algo que ocurre en muchas de las localidades de la zona de Arousa. Lo que se busca así es fijar más población en lugares con menos habitantes.

Los requisitos generales para que a una familia le concedan esta ayuda es no tener ingresos superiores a los 45.000 euros al año (como figura en las bases). La tarjeta puede utilizarse en parafarmacias, farmacias, supermercados y tiendas de alimentación, tiendas de puericultural y también en alguna superficie comercial. Siempre que lo que se adquiera tenga que ver directamente con el cuidado y crianza del recién nacido.

Durante el primer año es de 1.200 euros, pero si el que nace es el tercero o alguno de los siguientes esa cantidad se amplía hasta los 2.400.

A la Tarxeta Benvida se le suma desde hace ya unos años la gratuidad de las escuelas infantiles de forma universal. Ningún niño en Galicia abona las tasas y matrícula para acceder a esta enseñanza no obligatoria.