Estos son los planes que propone Arousa para esta Semana Santa

El Pazo Baión, en Vilanova de Arousa Cedida

La comarca de Arousa se prepara para una Semana Santa repleta de propuestas para todos los públicos, desde actividades en la naturaleza hasta eventos musicales, deportivos y experiencias enoturísticas.

Rutas guiadas por Sálvora y Cortegada

El Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia pone en marcha una nueva edición de sus rutas guiadas gratuitas. Desde este fin de semana y hasta el 5 de abril, visitantes y vecinos podrán descubrir los archipiélagos de Sálvora y Cortegada con una mirada diferente, de la mano de guías especializados.

Verbena en Caldas con Panorama y El Combo Dominicano

La música será protagonista en Caldas de Reis con el Kalidas Primavera Fest. La explanada de A Tafona acogerá a dos de las grandes orquestas de la verbena gallega, Panorama y El Combo Dominicano, en una jornada festiva que promete atraer a numeroso público. El Combo actuará el jueves a las 00:30 horas, mientras que la Panorama lo hará el viernes en dos pases, a las 23:59 y a las 2:30 horas.

Intensa agenda deportiva en Vilagarcía

Vilagarcía vivirá unos días marcados por el deporte. Del 2 al 5 de abril se celebrará el I Torneo de Fútbol Playa en la playa de A Concha-Compostela, con la participación de más de 250 futbolistas.

En esas mismas fechas tendrá lugar la 29ª edición del Vilagarcía Basket Cup - Helena Mariño, que se disputará en Fexdega y en los pabellones municipales de Fontecarmoa, Castelao, Faxilde, Guillán y el IES O Carril.

Además, el jueves se celebrará en Vilaxoán la Bandeira de Bateis Autoridade Portuaria, organizada por el club de remo local. El programa deportivo se completará con la quinta edición de la Ramiro Carregal Soccer Cup, organizada por el club San Martín, del 3 al 5 de abril en el campo municipal de Vilaxoán.

Ruta da Pedra e da Auga

Uno de los espacios más visitados de la comarca, la Ruta da Pedra e da Auga, estará a punto para la llegada de visitantes. El Concello ha realizado trabajos de desbroce y acondicionamiento para garantizar que el recorrido luzca en perfectas condiciones durante estos días.

Enoturismo: Martín Códax reabre Pé Redondo y Pazo Baión apuesta por una experiencia prémium

La bodega Martín Códax reabre a partir de mañana, 1 de abril, el viñedo de Pé Redondo para visitas. Esta propuesta refuerza su oferta enoturística, permitiendo a los visitantes conocer de cerca el territorio y el trabajo vitícola que define su proyecto.

Por su parte, Pazo Baión presenta ‘Vinos de Colección’, una experiencia prémium para Semana Santa. La actividad incluye un recorrido de dos horas por la historia de la finca, sus viñedos y el proceso de elaboración, combinando tradición, innovación y exclusividad en pleno corazón del Salnés.

Visita guiada en Cuntis

Para celebrar la Semana Santa y dando respuesta a la alta demanda de visitantes en estas fechas, Cuntis ofrece este Jueves Santo una visita guiada por el municipio que partirá a las 12:30 horas de la Praza das Árbores.