Estos son las parroquias de Arousa que cambiarán de nombre

Parroquia de Oleiros, en Ribeira Cedida

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aprobó ayer en el Consello da Xunta el nuevo Nomenclátor de Galicia 2026, que supone la modificación de 2.530 denominaciones de municipios, parroquias y lugares. De este modo, se ratifica la propuesta presentada el pasado mes de julio en el pleno de la Comisión de Toponimia.

Según explicó el presidente, estos cambios son el resultado de un “exhaustivo traballo” del Seminario de Onomástica de la Real Academia Galega, con el objetivo de revisar y actualizar el Nomenclátor de Galicia elaborado en 2003.

En la comarca de Arousa, un total de ocho parroquias se han visto afectadas por estas modificaciones: tres en Moraña, dos en A Pobra, y una en Ribeira, Cuntis y Pontecesures.

En el caso de A Pobra, la parroquia de Santiago do Deán (Santiago) también podrá denominarse O Castelo (Santiago), mientras que O Xobre (Santa María) pasará a poder llamarse también O Maño (Santa María). Por su parte, en Ribeira, Oleiros (San Martiño) pasa a denominarse San Martiño de Oleiros.

En la comarca de Ulla-Umia, la parroquia de Arcos, en Cuntis, pasa a denominarse Arcos de Furcos, mientras que en Pontecesures San Xulián pasa a ser San Xulián de Requeixo. Moraña es el municipio de Arousa que más cambios experimenta: Amil pasa a ser A Amil, Lamas se convierte en Santa Cruz de Lamas y Saiáns también pasa a denominarse A Choza.

Modificación del nombre de parroquias

Concello NG 2003 NG 2026 Cuntis Arcos (San Breixo) Arcos de Furcos (San Breixo) Moraña Amil (San Mamede) Amil, A (San Mamede) Moraña Xobre, O o O Maño (Santa María) Xobre, O o O Maño (Santa María) Moraña Xobre, O o O Maño (Santa María) Xobre, O o O Maño (Santa María) Pontecesures Pontecesures (San Xulián) San Xulián de Requeixo (San Xulián) A Pobra do Caramiñal Santiago do Deán (Santiago) Santiago do Deán o O Castelo (Santiago) A Pobra do Caramiñal Xobre, O (Santa María) Xobre, O o O Maño (Santa María) Ribeira Oleiros (San Martiño) San Martiño de Oleiros (San Martiño)

En O Salnés también se han producido cambios, aunque menos significativos, ya que afectan principalmente a la advocación. En A Illa, San Xulián pasará a denominarse San Xián; en Meaño, Dena (Santa Eulalia) pasa a ser Dena (Santa Baia) y Xil (Santa Eulalia) se denominará Xil (Santa Baia); mientras que en Meis, Nogueira (San Vicente) pasa a ser Nogueira (San Vicenzo).

Este Nomenclátor de Galicia también contempla más de 2.000 cambios en lugares, entidades o asentamientos de población, incluidos otros puntos de Arousa. Todos ellos podrán consultarse en el documento oficial. Estos cambios entrarán en vigor en las próximas semanas, una vez se publiquen mediante decreto en el Diario Oficial de Galicia.