El PSdeG reclama "axudas directas" al marisqueo y medidas "que se noten día a día"

Paloma Castro Mulleres Salgadas

El Partido Socialista de Galicia reclama a la Xunta “axudas directas” al marisqueo y medidas que “se noten día a día”. Así lo defenderán en una moción, tras una reunión con Mulleres Salgadas que, “puxeron enriba da mesa unha realidade que xa non admite maquillaxes”.

Denuncian los socialistas que “cada vez hai máis dificultades para manter a actividade”, debido al “esgotamento dos bancos marisqueiros”, al que se suma “o impacto do cambio climático e a presión ambiental”, por lo que consideran que el plan de 23 millones de euros anunciado por la Xunta se queda corto no solo por falta de dinero, “que tamén”, sino porque “non está posto onde realmente fai falta”.

En este sentido, llevarán al Parlamento una moción para “reordenar o plan desde a base”. Entre las prioridades, los socialistas reclaman que las ayudas lleguen a tiempo, “que non se queden atrapadas en prazos administrativos que lles resta utilidade”.

Además, ponen el foco en una reivindicación del sector: Que se integre en este plan al marisqueo a flote. La propuesta incorpora un paquete de medidas sociales, como una bonificación autonómica a las cuotas de la Seguridad Social; e incide en el refuerzo de los planes de regeneración, con más medios técnicos y humanos.