Una hora menos de sueño: esta madrugada, a las 2 serán las 3

La hora cambiará la madrugada de este sábado para dar comienzo al horario de verano Cedida

Arousa cambiará de hora una vez más y lo hará en la madrugada de este sábado 28 al domingo 29 de marzo, cuando a las 02:00 serán las 03:00, dando así comienzo al horario de verano. A la espera de la decisión que tome Europa sobre un posible fin de este cambio, el debate sigue abierto.

El año pasado, el Gobierno trató de reactivar el debate sobre la supresión del cambio horario llevando a una reunión de ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE) de la UE la propuesta de que el cambio de hora estacional se acabara este mismo año. Para ello se ampararon en que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud.

Para acabar con el cambio horario, el Consejo de la UE debe apoyar tal iniciativa, pero la última vez que la Comisión Europea lo intentó, en 2019, la idea de permitir que cada Estado decidiera si mantener su horario actual o fijar uno definitivo sin ajustes bianuales quedó aparcada por las diferencias que generaba entre capitales.

Más allá de que este año tocaría publicar las fechas del cambio de horario de los próximos cinco, la última noticia que se tiene desde la UE es que el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, defendió poco después de la propuesta española que la UE ponga fin al sistema de cambio horario bianual por las "complicaciones innecesarias" que genera en la sociedad, pero tras sus palabras no se han conocido avances en ninguna iniciativa concreta.