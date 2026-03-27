De Ninghures en Vilagarcía, Mondra en Cambados y Catoira y Treixadura en Caldas: estos son todos los conciertos del +Música

Mondra estará en Catoira por la Vikinga y un día antes en el Albariño de Cambados

La música gallega y en gallego volverá a ser protagonista en los próximos meses en las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia de la mano del programa +Música de la Diputación. Los nombres de los artistas y grupos que llenarán los escenarios arousanos ya están confirmados.

En Vilagarcía actuará De Ninghures, la banda de folk cuyo éxito ha ido a más. Estará en plenas fiestas patronales de San Roque, el 19 de agosto. Por su parte Mondra visitará de nuevo la Ría. Lo hará el 30 de julio con un concierto en el marco de la programación del Albariño en Cambados y el día 1 de agosto pisará tierras vikingas con una actuación en Catoira.

Por su parte en A Illa contarán el 27 de junio con la actuación de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, que también recalarán en Portas el 24 de mayo. La eurovisiva Lucía Pérez, por su parte, actuará en Meaño el 27 de diciembre, mientras que Caldas apuesta por Treixadura para sus fiestas patronales el 14 de agosto.

En Sanxenxo desembarcan Dakidarría el 16 de julio y en O Grove el día 25 de ese mismo mes actuará Ensemble Groba, mientras que en esa misma localidad el 23 de octubre estarán Berce do Son. Roi Casal se subirá al escenario en Vilanova el 9 de agosto.

A mayores en Meis estarán los Festicultores Troupe el 16 de mayo y la Louband el 4 de julio. Culminan el día 10 de ese mes con A Gramola Gominola. Además Sheila Patricia actuará en Ribadumia el día 20 de junio. Pontecesures contará con la actuación de Xosé Lois Romero e Aliboria el 25 de junio y de Habelas Hainas el día 3 de julio.

Valga tendrá el 16 de mayo a The Crass y Moraña el 26 de julio a The Teta`s Van. Cuntis tendrá además a la Banda dos 80 y a Vanesa Muela y Banda Traka.

Catálogo más amplio

Todos los grupos forman parte del catálogo +Música, que este año se amplió en un 28% con la incorporación de 62 nuevos nombres que elevan la nómina de aristas a la cifra de 286. "Esta é, posiblemente, unha das grandes medidas e máis exitosas de apoio á cultura e lingua que impulsamos na Diputación", declaró el presidente provincial, Luis López.