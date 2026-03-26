Frente común para evitar que los áridos del Lérez acaben en la boca de la Ría de Arousa

El sector del mar, capitaneado por la PDRA, compareció en la sede del Gato Negro en Carril Gonzalo Salgado

El sector del mar –arropado por colectivos ecologistas– ha decidido plantar cara al dragado del río Lérez y al posterior depósito de los áridos en el punto habilitado en la boca de la Ría de Arousa. Una treintena de colectivos han presentado alegaciones con el objetivo de mejorar las condiciones de esa actuación y garantizar que se compense debidamente al sector marisquero durante el tiempo que duren las mismas.

Patrones mayores, bateeiros, mariscadores y representantes de las plataformas en defensa de las rías de Arousa y Vigo comparecieron en Carril para oponerse de modo firme y tajante a que el vertido de los áridos sea en la Zona B. Según el sector es ahí donde se produce el afloramiento de la Ría y, por lo tanto, llevar a cabo esa actuación podría ser letal para la producción ya tocada por otros factores.

Las características

Los afectados dan datos. Señalan que el proyecto prevé dragar más de 500.000 metros cúbicos y que de ellos un 15% se corresponde con lo que ellos denominan “finos”, unas partículas pequeñas que “dispersan contaminante”. Creen además que estos depósitos son favorecedores de la proliferación de las mareas rojas.

Los colectivos dudan de que las muestras tomadas representen la profundidad real del dragado y denuncian que se “incumpre a normativa” y que se ocultan potencialmente niveles reales de contaminación.

Es más, el sector pone en el punto de mira el llamado “Foso LE 35”, un lugar en el que –aseguran–”hai unha elevada contaminación por mercurio” y en el que las pruebas arrojaron positivo en ecotoxididad. Creen que verter en la Zona B supone que las corrientes arrastrarían los áridos hacia el interior y hacia las concesiones marisqueras de las que viven miles de familias en la Ría. De ahí que lo que sugieren es que ese material que se extraiga del Lérez se lleve a la Zona A, siempre cumpliendo con los parámetros exigidos,

Prohibir el marisqueo

El sector pide que se garanticen fondos para cubrir posibles daños en la producción de bivalvos, así como mantener información periódica con cofradías y bateeiros. También se dirigen a Mar para que no permita el marisqueo durante el dragado y que, de forma paralela, se publique una orden de ayudas para los sectores afectados.

** Los colectivos que firman las alegaciones son las cofradías de Cabo de Cruz, Carril, A Illa, A Pobra, Rianxo y Vilanova. También la OPP-20, Aboirense, Acuimega, Amegrove, Amebarraña, Amevila, Asmecruz, Aspromeri, Egrome, APM Abanqueiro, APM A Marxa, APM A Pobra, APM San Amaro, APM Ría de Arousa, APM San Sadurniño, APM Viladomar, APM Vilaxoán, Asociación de Mexilloeiros da Illa de Arousa, Asociación Mexilloeira do Barbanza, Opmega, Opemegal, Organización de produtores mexilloeiros das rías galegas, Colectivo Ecoloxista do Salnés, CIG, Plataforma en Defensa da Ría de Vigo, PDRA e Socomebu.