A Xunta ofrecerá cursos a 10.000 mozos entre 18 e 24 anos sen formación nin emprego
O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, anunciou este martes a próxima posta en marcha do programa Cualifica Talento, unha iniciativa que alcanzará ata dez mil novos entre 18 e 24 anos, fundamentalmente homes, que carecen de educación secundaria e que non están a traballar.
Segundo explicou o conselleiro nunha comparecencia no Parlamento, a formación adaptarase ás "preferencias" destes mozos para tentar que se reincorporen ao mundo formativo e incluirá programas de FP básica, de grao medio e tamén formación lingüística para estranxeiros.
O programa estará dirixido "fundamentalmente" a homes nesas idades, xa que a taxa de abandono escolar nesa franxa de idade duplica á das mulleres; un 13,5% deles por un 7,2% delas.
"Debemos desenvolver sobre o colectivo masculino accións específicas para reducir o abandono", abundou Rodríguez, que nunha intervención posterior engadiu: "só con inserir unha -desas 10.000 persoas- xa estaría absolutamente xustificado, porque sen a posibilidade desa formación están illadas do mundo laboral".
Na súa intervención, o conselleiro destacou as novidades do decreto que regulará a FP para o próximo curso.
Deste xeito asegurou que a proposta é ofrecer unha formación máis especializada, que responda as necesidades dos alumnos e do mercado laboral; un reforzo da conexión co tecido produtivo; máis innovación e investigación aplicada; máis oportunidades de orientación integral e loita contra o abandono escolar e atención á diversidade; e máis internacionalización.
Rodríguez destacou o bo momento que vive a FP en Galicia, con máis de 71.000 alumnos matriculados, que son o dobre que no curso 2008-2009, destacou, e cunha taxa de inserción do 86% na FP básica e "practicamente o 100%" en FP dual.
O conselleiro desdeñou as críticas tanto dos voceiros de PSdeG como de BNG sobre a FP, nun debate con estes grupos que posteriormente derivou en ataques entrecruzados polo nomeamento de Santiago Freire, exalcalde de Noia, como xefe territorial de Educación na Coruña.
Antes, Rodríguez tachara de "formacións prexudiciais" para a FP tanto a socialistas como a nacionalistas; uns por "parasitar, e mal", as iniciativas da Xunta por parte do Gobierno do PSOE e outros, "o armazón BNG", porque "lle sobran as empresas, os sectores produtivos e a colaboración público privada".
A deputada do BNG Cristina Fernández Davila cargou contra a privatización da FP cos gobernos do PP e Aitor Bouza (PSdeG) insistiu en que a Xunta non executa os fondos previstos.
BNG e PSdeG piden ao conselleiro o cesamento de Santiago Freire e o PP replica con Tomé.
Pero máis aló dos puntos de vista de socialistas e nacionalistas en contra do modelo de FP da Xunta, ambos coincidiron en esixir ao conselleiro o cesamento de Santiago Freire como xefe territorial de Educación na Coruña pola súa falta de idoneidade, unida ás súas declaracións "machistas" e os seus pronunciamientos "franquistas", afirmaron.
Para Fernández Davila, o exalcalde de Noia é "un cadáver político sen escrúpulos de ningún tipo", mentres que o deputado socialista replicou que o único "parasito" é Freire, porque "non quere irse nin con auga quente para seguir tendo un cargo público".
Patricia García (PPdeG) reprochou a ambos os deputados que acudisen ao Parlamento "cun discurso precociñado" e cheo de "ruído" e lembroulles o caso do alcalde de Monforte, José Tomé, que deixou o cargo de presidente da Deputación de Lugo por un caso de presunto acoso sexual; así como outros casos de escándalos que afectan a outros cargos e excargos socialistas.
O conselleiro non atendeu ás peticións de cesamento ou dimisión sobre Freire e pediu non converter a sesión nun "e ti máis", en alusión a casos que afectan ao PSOE que el podería citar, e que acabou citando, tras apelar á súa "vea política" para responder os deputados da oposición.
"Entendo a súa estratexia política pero o nivel ético e moral como partido do PSOE, non de vostede, senón do partido, nos últimos anos é para tirarse dunha ponte abaixo. Collen un caso (Freire) para que a sociedade pense que somos todos iguais", concluíu.