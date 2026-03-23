No fue el año del desamor: El número de divorcios se redujo un 20% en Arousa en 2025

Una pareja por Vilagarcía Mónica Ferreirós

Los divorcios descendieron un 20 por ciento en los partidos judiciales arousanos durante 2025, según los datos estadísticos que revela el Consejo General del Poder Judicial. Además, la época que escogen mayoritariamente las parejas para las rupturas es la de principios y finales de año, es decir, en el primer y último trimestre. Así lo reflejan las estadísticas tanto para el ejercicio como para el anterior.

Los divorcios consensuados que llegaron a los tribunales de instancia de Vilagarcía, Cambados, Ribeira y Caldas, fueron 196 durante el año pasado, lo que supone medio centenar menos que las 247 registrados en 2024.

En cuanto a los divorcios no consensuados, no hay datos del primer trimestre, pero es todavía más significativo ya que hubo más (146) entre abril y diciembre de 2024 que en todo 2025 (130). Una tendencia que se repite con las separaciones, tanto consensuadas como no consensuadas que, aún así son muy irrelevantes las que llegan a los juzgados, no alcanzando la media docena de casos en ningún periodo.

Además, la mayor parte de las personas arousanas que deciden poner fin a su matrimonio lo hacen por acuerdo (130 frente a 196 en los que no está consensuada la ruptura). Son Cambados y Ribeira los que acumulan un mayor número de divorcios, con empate a 94. En el caso de Vilagarcía, fueron 83 las rupturas que llegaron a los tribunales durante el año pasado, mientras que en Caldas se tramitaron 55, según los datos del CPGJ.