La Xunta destina 22,7 millones de euros para regenerar los bancos marisqueros

Conselleira do Mar visita playa As Sinas biólogos analizan mortandad marisco Mónica Ferreirós

La Xunta de Galicia destinará 22,7 millones de euros a la regeneración y recuperación de los bancos marisqueros, tras los fuertes daños causados por las precipitaciones y los temporales de este invierno. Así lo anunció el presidente autonómico, Alfonso Rueda, tras el Consello.

De esta cantidad, 19,2 millones serán para convenios de colaboración con las cofradías y entidades gestoras de los planes de marisqueo, según explicó la conselleira de Mar, Marta Villaverde, que incidió en que lo importante es dar una “resposta integral”, con medidas “económicas, sociais e medioambientais” a corto, medio y largo plazo. En esta línea, destacó que la intención es trabajar “man con man” con el sector.

Por ello, la restauración de los hábitats y zonas de producción, así como tareas como siembras, limpiezas, acondicionamiento del sustrato o control de depredadores son las que se contemplan. Decisiones a las que se llega tras el informe de la Consellería do Mar, que recoge las conclusiones tras el plan de actuación puesto en marcha por este departamento, como respuesta a los graves episodios de mortandad del marisco.

Prórroga de los planes de gestión

El gobierno gallego puso en marcha una serie de muestreos para tratar de determinar el grado de afectación d los bancos, así como para activar medidas de inmediato, destinadas a minimizar el impacto de los temporales. En la mayoría de los casos, puede derivar en la suspensión temporal de la actividad extractiva, en aquellas zonas con mortalidad severa o moderada, con el objetivo de proteger los ejemplares supervivientes y favorecer la recuperación natural.

Los convenios con las cofradías incluirán planes de recuperación específicos, que serán elaborados por los propios pósitos y revisarán los técnicos autonómicos. Además de estos acuerdos, el informe aprobado por el Consello da Xunta incluye otras medidas, como destinar 1,5 millones de euros a la “repoboación de especies”, así como dos más para “reforzar proxectos de conservación e restauración da biodiversidade mariña”.

La Consellería también prevé la prórroga de los planes de gestión marisquera hasta el año 2029, así como proponer la modificación de la normativa estatal para mejorar la protección de las mariscadoras a pie.

La solicitud de exención de las cuotas de Seguridad Social para profesionales afectadas por la suspensión de la actividad, la puesta en marcha del Plan de acción 2026-2031, el desarrollo de proyectos como MaruxIA o el impulso de sistemas de preengorde de semilla son medidas que ya están en marcha y que también recoge el informe.

Todas las actuaciones, apuntó Villaverde, están basadas “en criterios rigorosos e científicos e na colaboración co sector”.

Las cofradías arousanas, muy afectadas por la sucesión de temporales que se vivió durante los meses de enero y febrero, llevan tiempo reclamando ayudas para hacer frente a la mortalidad. Ahora, también están afectadas por la subida del gasoil.