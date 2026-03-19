En Arousa, el coche no es una opción, es un requisito para vivir y trabajar

Un aparcamiento colmado de coches en Arousa Mónica Ferreirós

Moverse sin vehículo propio en la comarca de Arousa puede llegar a convertirse en un reto que no solo afecta a la comodidad y la accesibilidad a los diferentes servicios, sino también al acceso laboral. El coche puede ser en esta comarca una condición para vivir y trabajar.

La realidad es que en grandes ciudades y capitales, la oferta de transporte público facilita la comunicación hasta tal punto que prescindir de un vehículo propio es, en parte, posible. Sin embargo, en las zonas del rural la realidad es muy diferente y así lo confirma la propia DGT, que confirma que vivir en un área poco poblada de España aumenta la dependencia del coche privado y el riesgo de aislamiento si no se dispone de él.

Esto mismo explica también el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un informe destinado a analizar la pobreza en el transporte a nivel nacional. Este documento señala que las personas que viven en áreas rurales tienen, generalmente, menor disponibilidad de servicios de transporte público, por lo que dependen en mayor medida de un vehículo propio para acceder a servicios y oportunidades laborales.

¿Cómo afecta esta realidad?

Esta es la realidad que experimenta la comarca y que puede afectar no solo a la calidad de vida de las personas, sino también al acceso a un puesto de trabajo y, en los últimos meses, tras el estallido de la guerra en Oriente Medio y la subida de los precios de la gasolina, también a la economía de las familias que no pueden optar a una opción de transporte público más económica para desplazarse.

Francisco Sierpien es taxista en Cambados y tras años de profesión tiene claro que “no se puede vivir sin un vehículo propio aquí, los servicios de autobuses son bastante escasos y los horarios tampoco son los mejores”, cuenta.

Aunque los meses de verano son un “plus” para su negocio, asegura que es gracias a su clientela habitual que puede sacar trabajo durante el resto del año. “Aquí en Cambados aún se tiene en cuenta este servicio, pero por ejemplo en A Illa de Arousa, que hay un taxi solo, la gente ya está acostumbrada a desplazarse en sus propios vehículos”, explica Sierpien.

Impacto a nivel laboral

Y es que, aunque los concellos más concurridos de Arousa, como pueden ser precisamente Cambados o Vilagarcía, sí tienen en cuenta este servicio de taxi como método alternativo al transporte público o a la utilización de un turismo propio, a nivel laboral tener coche puede llegar a ser un requisito casi esencial para encontrar un trabajo.

“No es indispensable, pero es cierto que si no tienes la posibilidad de desplazarte al puesto de trabajo puede llegar a limitar”, explica Lara, trabajadora de la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) Micofer by Empatif en Vilagarcía.

“Con el transporte público dependes de los horarios, por lo que sí, esto limita a la hora de encontrar trabajo”

Esta empresa, concretamente, se centra en ofrecer distintos contratos temporales en fábricas de la zona, por lo que, aunque aseguran que no imponen la disponibilidad de vehículo a las personas que se presentan a las ofertas, sí reconocen que en muchas ocasiones los y las trabajadoras se ven obligadas a rechazar ofertas por la dificultad para desplazarse hasta el puesto de trabajo.

“Hay mucha gente que se presenta sin tener vehículo y ya te explican que solo pueden aceptar puestos, en nuestro caso, en Vilagarcía. En Cambados pasa un poco lo mismo y claro, no pueden depender del transporte público porque los horarios no son compatibles con los de las jornadas laborales, es decir, sí limita a la hora de encontrar trabajo, pero nosotros no lo establecemos como un requisito indispensable”, cuenta Lara.

Más coches que personas

Todo esto se avala además en cifras reales. Según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el parque de vehículos en Ribadumia, es decir, el conjunto total de vehículos matriculados y autorizados para circular en una zona concreta, supera al número total de habitantes que registra este municipio de O Salnés. En total se contabilizan 5.258 vehículos (turismos, camiones y furgonetas, motos) en el parque de vehículos de Ribadumia en el año 2024 frente a los 5.166 habitantes que registra actualmente este mismo municipio.

Ribadumia es el único concello de Arousa que registra más vehículos matriculados que habitantes

Aunque este es el único concello de Arousa que contabiliza más vehículos que habitantes, la tendencia en otros concellos es similar. Además, en muchos municipios también juega en su contra la extensión, como en el caso de Meis, que con un total de 51,9 kilómetros cuadrados es el municipio más extenso de la comarca de O Salnés. Esto perjudica las conexiones entre parroquias y eleva la necesidad de transporte.

En definitiva, la movilidad en Arousa no es solo una cuestión de desplazamiento, sino también de oportunidades. En un territorio marcado por la dispersión de la población y la limitada oferta de transporte público, el coche deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.