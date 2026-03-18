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Arousa 

Un valgués, una vilanovesa y una ribeirense ganan una beca para investigar en el extranjero

Los tres estudiantes arousanos realizarán estancias durante los meses de verano gracias a la Fundación Barrié

Fátima Pérez
18/03/2026 18:00
estudiantes
En total han sido 16 los estudiantes de distintas universidades becados con este programa
Cedida
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Tres estudiantes arousanos ganan la beca de la Fundación Barrié para realizar estancias de investigación internacional durante los meses de verano. Se trata de la sexta edición del Summer Undergraduate Fellowship Program, un plan dirigido a estudiantes universitarios gallegos de la rama de Ciencias de  la Vida.

Samuel Rial Maneiro de Valga, estudiante de Biología en la Universidad de Santiago, Alaitz Otero Gómez de Vilanova, estudiante de  Biotecnología y Farmacia en la Universidad de Salamanca, y María Lampón Martínez de Ribeira, estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Vigo, han sido tres de los 16 becados que ahora podrán hacer prácticas de laboratorio durante nueve semanas, entre el 22 de junio y el 21 de agosto, en cuatro instituciones de referencia a nivel a mundial:  el departamento de Microbiología e Inmunología del Louisiana State University Health Sciences Center (EE.UU.), el departamento de Neurología del Massachusetts General Hospital (EE.UU.), las facultades de Veterinaria e Ingeniería de la Michigan State University (EE. UU.) y la facultad de Ciencias Médicas del University College London (Reino Unido).

La experiencia en el laboratorio se complementará con la participación en  seminarios, journal clubs y otras actividades académicas. Además, los estudiantes seleccionados tendrán preferencia de acceso a los programas de posgrado.

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