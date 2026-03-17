Las familias y centros educativos de Arousa a favor de retrasar el acceso a las redes sociales hasta los 16 años

Una joven navegando por la red social Instagram Gonzalo Salgado

La posibilidad de restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años en España, anunciada por el presidente del Gobierno a principios de febrero de este año, ha abierto un debate sobre si esta medida es excesiva o, por el contrario, beneficiosa para los más jóvenes. En el caso de la zona de Arousa, docentes familias y especialistas en neuropsicología infantil y juvenil coinciden en que limitar el acceso a la tecnología y a las redes sociales puede ser positiva, pero destacan que esta no debería ser la única medida, sino que tendría que acompañarse de una educación digital, tanto para los menores como para los adultos, además de supervisión por parte de los padres.

Desde los centros educativos de la comarca señalan que los problemas relacionados con el uso de las redes forman ya parte del día a día del alumnado. Aunque no se han registrado situaciones de extrema gravedad, admiten que cada vez son más los estudiantes que trasladan incidencias relacionadas: “Es habitual que te comenten pequeños conflictos que surgen a raíz de las redes, no tan graves como para llamarlo cyberbullying, pero casos en los que te vienen a decir que pusieron algo de ellos y así”, explica la vicedirectora del IES Francisco Asorey de Cambados, Vanesa López.

Situaciones similares se viven en otros institutos de la zona, donde incluso han llegado a implicar al profesorado. Así lo señalan desde el ANPA del IES Sanxenxo, donde explican que algunos docentes han sido objeto de comentarios en redes sociales e incluso se han registrado casos leves de usurpación de identidad.

Estas preocupaciones no solo se limitan a los centros de secundaria, sino que también afectan a los de Educación Primaria, pues representantes del ANPA del CEIP Olveira de Ribeira coinciden con las demás comunidades educativas en la necesidad de regular el uso de las redes sociales, aunque reconocen la dificultad de lograrlo, ya que, según señalan, “os menores saben como burlar as redes á perfección”. En este sentido, desde el ANPA Caramacheiro del IES Nº1 de Ribeira concuerdan en que “é moi difícil controlalo, pero o feito de que poida existir un apoio administrativo xa o fai moito máis doado”.

Según el informe de Unicef “Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital”, publicado en noviembre de 2025, ocho de cada diez estudiantes acceden a su primer móvil a los once años en España y casi todos los jóvenes están registrados en alguna red social. No obstante, padres y docentes advierten de que algunos reciben su primer móvil ya en la Comunión –entre los siete y los diez años–, lo que adelanta aún más su acceso a internet y a las redes sociales, así como a otras problemáticas, como la exposición a la pornografía. En muchos casos se debe por la presión social y el temor a que los hijos queden excluidos.

Más allá de los contenidos

Sin embargo, las inquietudes de los mayores no solo se limitan a lo que ocurre dentro de las propias redes, sino también a las consecuencias que estas y el acceso temprano a la tecnología pueden tener en el desarrollo y hábitos de los jóvenes. “Es muy habitual que el alumnado te comente que han dormido mal porque estuvieron con el móvil hasta las tantas”, comentan desde Cambados.

Desde una perspectiva sanitaria, la neuropsicóloga especializada en infancia y juventud, Cecilia Otero, confirma esta tendencia: “En consulta cada vez veo más dificultades relacionadas con el uso tan temprano de la tecnología como problemas de sueño, comparación social constante, mayor presión por pertenencia a un grupo, por ser aceptado, y muchas dificultades para desconectar”, explica.

Además, subraya que durante la adolescencia se produce una combinación de factores que aumenta la vulnerabilidad ante las redes sociales: “Por un lado, el sistema cerebral está muy vinculado a la recompensa social y está constantemente buscando aprobación y, por otra parte, los sistemas de control ejecutivo todavía están inmaduros. Y las redes sociales se apoyan precisamente en esos dos mecanismos, y los responsables lo saben y se aprovechan de esas debilidades e inmadurez para enganchar”

Ante este escenario, considera razonable retrasar el acceso a estas plataformas, afirmando que “desde el punto de vista del desarrollo, puede ser una medida positiva”. Sin embargo, insiste en que no debe ser la única estrategia a seguir, sino que “es fundamental acompañarla con educación tecnológica, para que los jóvenes aprendan a utilizar las redes de forma crítica y responsable”.

Siendo conscientes de que las redes sociales forman parte del día a día, desde hace años los centros educativos insisten en hacer charlas y talleres para concienciar sobre un acceso y uso responsable de la mismas, pero no solo para los jóvenes, sino también para los adultos. “Nosotros estamos haciendo un ciclo con las familias, porque pensamos que hay que abordar este tema por todos lados. Con el alumnado por supuesto, pero también de forma transversal con los padres, y que ellos mismos sean un poco conscientes de educar sobre dispositivos”, apuntan en Cambados.

Y es que, según señala Cecilia Otero, “la base para un uso correcto está en casa, pues es muy importante el conocimiento que tengan los padres, apuntando que “de igual manera que se orienta a los hijos sobre la mejor alimentación cuando son pequeños, hay que hacer los mismo con las redes sociales”. "Los hijos deberían ser guiados y acompañados por unos padres que sepan lo que hacen y que sepan a qué están expuestos los niños”, concluye.