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Arousa

Gardacostas participa en Arousa en una jornada de coordinación

El objetivo es poner en marcha protocolos para una respuesta eficiente ante una emergencia

Olalla Bouza
17/03/2026 17:03
Un momento del dispositivo
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El Servizo de Gardacostas de Galicia participó durante la psada semana en un operativo conjunto desarrollado en la Ría de Arousa, con el objetivo de reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta ante posibles incidencias en el mar.

En el dispositivo participaron efectivos de los servicios centrales de Gardacostas de Galicia y de las unidades operativas de Ribeira y Vilaxoán, empleando distintos medios marítimos como la patrullera Punta Roncadoira, la Mar de Galicia o el buque multipropósito Irmáns García Nodal, además de embarcaciones auxiliares de rescate rápido. El operativo estuvo encabezado por el subdirector xeral de Gardacostas de Galicia, Juan Carlos Codesido Vilar.

También participaron unidades de Armada, en concreto la Unidade de Buceo de Ferrol y el Centro de Buceo, con base en Cartagena, reforzando así la coordinación entre organismos en el ámbito marítimo.

Este tipo de actuaciones permiten poner en práctica protocolos de intervención, mejorar los procedimientos operativos y avanzar en la interoperabilidad de los distintos medios humanos y técnicos. La colaboración entre administraciones resulta fundamental para garantizar eficacia ante situaciones que requieren respuesta inmediata

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