El perfil del arrendador en Arousa: tiene más de un inmueble y el 30% es pensionista

Una vivienda con el cartel de “Se alquila” en Vilagarcía, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

El mercado de alquiler en las comarcas arousanas sigue disparado y está en números de récord. Así, son ya 4.166 las personas dueñas de inmuebles en alquiler, un 13,45% más que en 2023, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) a través del informe “Caracterización socioeconómica das persoas propietarias e inquilinas que alugan vivendas en Galicia”, con cifras relativas al año 2025. Una situación que, sin embargo, no mejora la escasa oferta de viviendas de alquiler de larga temporada en municipios como Vilagarcía, donde las inmobiliarias ya cuentan con listas de espera de demandantes de vivienda habitual.

Una subida que, sin embargo, no produce un aumento sustancial de inmuebles a nombre de grandes propietarios. Y es que el número medio de inmuebles por arrendador es de 1,4 —menos que la media autonómica, situada en 1,5— y más de la mitad, un 56,77% están afiliados a la Seguridad Social o a mutualidades. Otro grupo importante, no obstante, son los pensionistas, que son un 30% del total de arrendadores en Arousa. Un colectivo que hace incrementar la edad media de estos propietarios: en O Salnés es de 58,6 años, en O Barbanza de 59 y en Ulla-Umia de 60,1 años, más cerca de la edad de jubilación. En todos los casos, sin embargo, la edad media sigue por debajo de la gallega, que asciende a 61,6 años.

En cuanto al resto de ocupaciones de los arrendadores arousanos, menos de un 2% de ellos son personas registradas en el paro, mientras que del porcentaje restante se desconoce su condición profesional, según este último informe del IGE.

Y con respecto a los grandes arrendadores, el municipio que tiene más viviendas en alquiler en manos de menos propietarios es A Illa. Así, en el municipio isleño el perfil de arrendador medio tiene 1,7 propiedades, por encima de la media comarca, provincial y autonómica. Le siguen Sanxenxo, O Grove, Boiro, Caldas, Cuntis y Ribadumia, todos ellos con 1,5 inmuebles. En la otra cara de la moneda está Meis, en la que la mayoría de arrendadores solo alquilan una propiedad, siendo el único concello arousano con una media de 1,2.

Municipio a municipio

Así pues, desde 2023, según el IGE, 494 propietarios más decidieron poner sus propiedades en alquiler en la Ría de Arousa. Una subida que se debe en buena parte a Vilagarcía. Y es que la capital arousana sumó en esos tres años un total de 104 arrendadores más, contando ya con 797 personas físicas residentes en Galicia propietarias de viviendas en alquiler en el municipio. La segunda con una subida más pronunciada en Ribeira, con un total de 492 arrendadores, seguida de Boiro con 431 y Sanxenxo con 421.

Los municipios en los que el IGE contabiliza menos arrendadores son A Illa (39), Catoira (53), Pontecesures (56), Portas (71), Ribadumia (85), Moraña (87) y Meis (89), siendo los únicos concellos en los que este tipo de propietarios bajan del centenar.