El sector del mar explota tras subir el gasóil en un 35% en solo unos días

Flota amarrada en A Illa Gonzalo Salgado

De jueves a martes. Ese fue el periodo en el que el precio del gasoil en las estaciones de servicio para embarcaciones el precio del diésel pasó de estar entre 56 y 58 céntimos a situarse en los 90. Sobre un treinta y cinco por ciento de subida en tan solo cinco días. “É incomprensible”, señala el patrón de Cambados, Alejandro Pérez, una de las cofradías más afectadas por el incremento del combustible, que da la puntilla a un sector que está en un momento de mucha preocupación. “Necesitamos medidas hoxe, non mañán”, señala Lino Díaz, responsable del pósito de Vilanova. En O Grove, también lo tienen claro. “Cando baixe o prezo do petróleo, o gasóil non vai baixar tan rápido”, señala Vicente Otero desde la cofradía meca, consciente de que existe “unha especulación clara” y que “a quen goberna vaille moi ben”.

Llega la subida tras un duro invierno para el sector del mar de toda Galicia y, en concreto, en Arousa. “En Cambados, parte da flota si que puido saír a faenar moitos días”, señala Pérez, que incide en que “en xeral” la mayor parte de los barcos permanecieron amarrados. Puso el patrón como ejemplo la del cerco, que comenzó estas semanas a trabajar y pasan de “gastar seis mil a doce mil”, echando abajo todo el presupuesto.

El patrón mayor cambadés señala que en otros países, como Francia o Portugal, ya hay descuento en los carburantes, mientras que aquí “de momento non hai nada á vista”, por lo que apela al Gobierno central a adoptar medidas, ya que advierte de los “perjuicios” en materia de competencia con otras flotas.

“Facemos doble gasto, porque sube a gasolina para os coches para vir a traballar e tamén sube a das lanchas”, apunta Lino Díaz, patrón de Vilanova, que incide en que llevan años muy duros en el sector. “Empezamos a levantar cabeza en 2025, pero chega agora 2026 e caen unhas tortas”, apunta el vilanovés, que señala los problemas para mantener los 13 empleos del pósito. En Cambados, de hecho la volandeira va a parar porque “xa non sale rentable” ir a faenar.

La preocupación por el futuro del sector es común en las cofradías arousanas. “Non hai relevo. Quen se vai meter en isto?. A nós xa non nos queda outra que seguir”, reflexiona Otero. “Hai xente que está deixando o mar e busca traballo en terra e hai que puxo as embarcacións como de recreo”, apunta Díaz.

Para el vilanovés, las ayudas deben ser urgentes. “Para hoxe, non para mañán. Non podemos esperar nin un día máis”. Además, señala que el número de pósitos que precisan de este apoyo inmediato tampoco es “moi elevado, somos poucos”. En Vilanova, están pendientes de los muestreos realizados, cuyos resultados esperan conocer para la próxima semana.

Impulso a la cría

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantuvo un encuentro con representantes de las empresas A Ostreira y Proameiza, principales productoras y comercializadoras de bivalvos en Galicia, para coordinar y colaborar en la búsqueda de fórmulas que permitan suministrar semilla para atender la demanda de las cofradías para recuperar los bancos afectados por los temporales de este invierno.

En la reunión, en la que también participaron el director xeral de Pesca, Isaac Rosón, así como la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ánveles V. Suárez, Villaverde puso en valor “o esforzo da Xunta polo impulso da produción de semente a través dos seus centros públicos de investigación”. En este sentido, incidió que en 2025 fueron entregadas al sector más de 2,1 millones de crías de bivalvos, producidas principalmente en los centros dependientes de la administración autonómica.

Esta capacidad productiva es complementada con la colaboración de las empresas especializadas del sector acuícola, “que xogan un papel fundamental para garantir a dispoñibilidade da semente necesaria”, dijo la conselleira de Mar. Villaverde abogó por reforzar la coordinación entre la administración y las empresas productoras, para adaptar la producción de la cría a la demanda que previsiblemente trasladará el sector marisquero en las actuaciones de recuperación de los bancos.

En esta línea, la Xunta destaca que está impulsando iniciativas destinadas a reforzara la capacidad de producción de cría en Galicia. Con este objetivo nace el proyecto ‘Partbiv’, que promueve la participación de la comunidad mariscadora en los procesos de reproducción y cría de moluscos bivalvos, así como el minicriadero en O Vicedo.