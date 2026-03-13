El sector del mar pide al Gobierno abordar las tasas arancelarias al marisco foráneo

Un momento de la reunión Cedida

El sector del mar y la PDRA piden al Gobierno central abordar “o problema das tasas aracenlarias” al marisco foráneo, es decir, evitar rebajas que acaben perjudicando al producto propio, que se encuentra en un callejón sin salida. Fue uno de los puntos que se abordó durante una reunión con el delegado, Pedro Blanco, en el que también estuvo el máximo representante estatal en la provincial, Antón Losada, que destacó el clima de colaboración frente a la “intoxicación” sobre el reglamento de Costas.

El punto de vertido situado “na canle de entrada á Ría de Arousa”, apuntó Xaquín Rubido, de la PDRA, y el dragado del Lérez, fueron otro de los asuntos que se abordaron y que se trasladarán al Ministerio correspondiente. Ambas partes acordaron la creación de una comisión.