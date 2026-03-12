Mi cuenta

Paz Padilla recorre Arousa en su camino hacia Santiago

La actriz ha escogido la Variante Espiritual para llegar a Compostela pasando por algunas de las zonas más emblemáticos de O Salnés

Fátima Pérez
12/03/2026 13:43
Paz Padilla durante su Camino de Santiago
Paz Padilla durante su Camino de Santiago
Cedida
La actriz y cómica Paz Padilla recorre estos días la comarca de O Salnés mientras realiza el Camino de Santiago acompañada por un grupo de amigas. Así, una de las caras más populares de la televisión española se ha sumergido en esta ruta a través de la Variante Espiritual -también conocida como ruta del Mar de Arousa y el Río Ullapara atravesar algunos de los enclaves más emblemáticos de la zona de Arousa, como Ribadumia o Vilanova. 

Aunque el viaje comenzó enVigo, la propia Padilla compartió en sus redes sociales su pasó por Pontevedra y por el pintoresco Combarro. Hoy, tal y como prevé el itinerario de esta ruta, la intención es llegar hasta Vilanova de Arousa para afrontar el tramo marítimo conocido como Traslatio, que culmina en Pontecesures.

No exactamente qué me traerá este camino, pero que me cambiará y que lo voy a disfrutar muchísimo. A veces la vida también nos pide algo muy simple: parar y caminar”, compartía la actriz, quien, más allá de la reflexión, también ha mostrado en sus redes algunos momentos cómicos junto a su grupo de viaje.

