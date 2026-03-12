El juicio por el alijo de casi tres mil kilos de cocaína del 'Simione' se aplaza hasta finales de abril

Un momento del juicio Salvador Sas-EFE

Las últimas declaraciones del juicio por el alijo de casi 3.000 kilos de cocaína del buque ‘Simione’ se llevarán a cabo el 23 de abril. La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, tomó esta decisión a petición de las partes y debido a la ausencia de testigos, con los que intentarán contactar a lo largo de este mes.

Durante estos cuatro días se llevaron a cabo vistas en las que declararon decenas de personas y uno de los acusados, el vilanovés José Javier F.V., que era el capitán del barco y que exculpó al armador, así como un boirense que fue contratado como jefe de máquinas, y que reconoció que sospechaba que el objetivo del viaje era llevar droga.

Sin embargo, el armador y otro de los acusados, un vecino de Pontecaldelas que contaba con una nave en A Laxe, en Vilagarcía, que fue registrada durante la operación, optaron por declarar el último día del juicio, por lo que no lo harán hasta el próximo mes de abril.

Elevadas peticiones de penas

La Fiscalía pide penas de entre 11 años y medio y 13 años de cárcel para el armador del buque y los tres tripulantes del ‘Simione’, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, agravado por la cantidad de droga, el uso de una embarcación y por integrar una red delictiva internacional. Según se recoge en el escrito del ministerio público, el armador del pesquero, Pablo G.F., organizó el transporte de ese cargamento de droga y la salida del barco, con bandera angoleña, desde Luanda, con el vilanovés y un angoleño que también estaba entre los tripulantes. Fue ya en Dakar, hasta donde se desplazó el empresario vigués, donde se habría incorporado el barbanzano. Poco después, el barco zarpó rumbo a un punto suroeste de Cabo Verde, donde se produjo el cargamento de cocaína, según considera probado la Fiscalía, para dirigirse a costas gallegas, según creen probados los investigadores policiales.

El 18 de diciembre se produjo el abordaje del barco por parte de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Durante el registro, encontraron entre la cubierta y la bodega un total de 115 fardos que contenían 2.949 paquetes de cocaína, que sumaban 2.866,52 kilos y tenían una pureza del 77,3 por ciento, por lo que su valor en el mercado negro superaba los cien millones de euros. El armador del barco fue detenido en tierra, al igual que el vecino de Pontecaldelas. En el registro de la nave de A Laxe se incautaron de casi un kilo de cocaína, más de un kilo de heroína, resina de hachís, varios teléfonos y tarjetas SIM, así como básculas de precisión, libretas con anotaciones y unos 6.280 euros en metálico.