El precio máximo de las viviendas protegidas será de 1.700 euros el metro cuadrado para la mayor parte de la población de O Salnés

Allegue y Varela en la firma de un convenio en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependiente de la Xunta de Galicia, sitúa en la zona 1- la más cara- a la mayor parte de los la población arousana . En estos, municipios el precio máximo de venta de los pisos de protección pública será de 1.712, 2 euros por metro cuadrado, aunque se establecen deducciones aplicables, que se establecen en la resolución publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia.

En la comarca de O Salnés, aparecen incluidos en esta zona Vilagarcía, Cambados, Vilanova, A Illa, Sanxenxo y O Grove; Boiro y Ribeira son los municipios de Barbanza que aparecen en esta lista, mientras que en la comarca de Ulla-Umia solo se incluye uno de los más pequeños, Pontecesures. El resto de localidades arousanas (Ribadumia, Caldas, Catoira, Meis, Meaño, Rianxo, Moraña, Portas, Valga y A Pobra do Caramiñal).. La resolución aprobada fija los precios máximos de venta y renta de las viviendas protegidas de promoción pública.

En la zona 2, será de 1.464,75 euros por metro cuadrado de superficie útil. El acuerdo en el que se fijaron los precios es del Consello da Xunta del 23 de febrero y, por su parte, modifica uno anterior de 2024.

Proyectos en marcha

En todo caso, la resolución establece también deducciones de hasta un 30 por ciento para las personas con ingresos iguales o inferiores al Iprem (es decir, unos 1.800 euros mensuales).

El acuerdo de la Xunta también actualiza los precios de las viviendas de promoción autonómica, aquellas que pueden estar en manos privadas pero sujetas a las condiciones de la Xunta, por recibir ayudas como suelo a precios bajos. La actualización no podrá superar, en ningún caso, el tres por ciento.

En cuanto al arrendamiento de las de promoción pública, para la zona 1, el precio máximo será de poco más de 340 euros para las viviendas de cien metros cuadrados; mientras que en la 2, con esta misma superficie pagarán un máximo de 290.

Las deducciones además son mayores a la hora de alquilar una vivienda de promoción pública, pudiendo ahorrar hasta un cincuenta por ciento aquellas personas que se encuentren en unos ingresos inferiores a los 1.200 euros al mes.

En las comarcas arousanas, son varios los proyectos de construcción de vivienda de promoción pública que están en marcha. En Vilagarcía, la Consellería que dirige María Allegue tiene previsto dos, uno en una parcela municipal de Marxión y otro en As Carolinas; mientras que en Sanxenxo hay otros tantos. Solo contando estos dos municipios, superan los cuatrocientos pisos protegidos.