La Pelopony visita Sanxenxo: “la Marbella de Galicia”

La Pelopony durante su visita a Sanxenxo Cedida

La cantante y exconcursante del programa Supervivientes, Yolanda Gallardo, más conocida como La Pelopony, visitó Arousa este fin de semana dejando huella de su paso por Vilagarcía y Sanxenxo en sus redes sociales.

La artista se acercó ayer a Sanxenxo, un lugar que definió como “la Marbella de Galicia”, para pasar el día. Tal y como explicó en sus redes sociales, era la primera vez que visitaba esta localidad y la cantante quiso aprovechar para recorrer no solo uno de los espacios más emblemáticos del lugar, como es el paseo de Silgar, sino también la vecina parroquia de Portonovo. Allí se sorprendió con el entorno natural y con la tranquilidad que le transmitió el municipio. “Qué naturaleza, qué paz, qué todo”, comentó en uno de sus vídeos.

Además, la cantante también se dejó ver en la playa de A Compostela, en Vilagarcía, donde publicó un vídeo bailando el tema 'Air' de la cantante surcoreana Yeji.