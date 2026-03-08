Arousa sale a la calle en un 8-M que exigió paz, dignidad en los cuidados y más educación afectivo-sexual en escuelas

En Vilagarcía la manifestación estaba convocada por el colectivo feminista O Soño de Lilith Mónica Ferreirós

El incansable trabajo de los colectivos feministas y de las militantes que simpatizan con el movimiento en sus vidas de forma particular salió ayer a la calle en una jornada de reivindicación con motivo del Día da Muller. Las tres comarcas arousanas programaron manifestaciones, concentraciones y actos para visibilizar lo que durante años (más bien siglos) ha estado oculto: la necesidad de una igualdad real y la lucha contra “o sistema heteropatriarcal que é o que sigue ostentando o poder”.

Vilagarcía – con una manifestación capitaneada por el colectivo O Soño de Lilith– centralizó los actos comarcales. Una marcha marcada por consignas que no son nuevas, pero que siguen siendo actualidad y por un manifiesto que puso sobre la mesa cuestiones que todavía están en la agenda diaria. En la intervención final tras la marcha y desde un atril las mujeres que leyeron el manifiesto recordaron a las que – en el año 1908– se alzaron y pagaron con sus vidas el reclamar unas condiciones laborales y salariales dignas. Unos asuntos que siguen reivindicándose en pleno 2026. “Case 120 anos despois a vida laboral das mulleres segue atravesada pola precariedade, a informalidade, a parcialidade e a realización de dobres e triplas xornadas pola asunción dos traballos de coidados”, denunciaron en Vilagarcía.

No fue lo único, porque de aquella conmemoración del Día da Muller Traballadora de hace unos años se ha pasado a poner en la palestra otras cuestiones como las violencias machistas, las agresiones sexuales o la vulnerabilidad de las mujeres en escenarios de guerra. De hecho los conflictos bélicos latentes como es la intervención militar en Irán también estuvieron en el discurso vilagarciano. “Opoñémonos ao belicismo patriarcal e ás guerras e invasións capitalistas. Nada atenta máis contra os dereitos das mulleres que comezar unha guerra. E aínda por riba temos que escoitar que se está a defender a liberdade das iranas asasinando a 160 nenas nunha escola”. De hecho en la manifestación había varias pancartas condenando la intervención bélica y clamando por la paz.

La sexualidad

La manifestación feminista también destacó la importancia de la educación afectivo-sexual en las escuelas con el objetivo de no seguir sumando más agresiones. “Só a través da educación en igualdade e a formación afectivo-sexual os nenos e nenas serán capaces de recoñecer as violencias e evitar exercelas”. Insistieron en que “falar de feminismos, das diversidades afectivo-sexuais ou de antirracismo na escola non é adoutrinamento, é promover os dereitos humanos”.

La marcha condenó que “temos que escoitar que as feministas chegamos demasiado lonxe cando é o patriarcado o que segue a campar con impunidade nos espazos de poder”. Manifestó que “vemos como a miúdo a resposta por parte de quen ostenta as responsabilidades é decepcionante, cando non miserable, poñendo trabas á reparación das vítimas, ou cuestionando directamente a súa credibilidade”. Lamentaron que “as represalias que sufriu Nevenka Fernández por alzar a voz ante o poder seguen a estar moi presentes”.

Fue una marcha de reivindicación, pero también de camaredería entre quienes luchan día a día por la igualdad. Fue el acto central y el más numeroso que se celebró en Arousa, pero no el único. De hecho en el margen norte de la Ría también hubo concentraciones feministas tanto en Ribeira como en A Pobra. En Vilanova el colectivo feminista Féminas en Acción también realizó una actividad por la tarde.

En otros puntos de la comarca de O Salnés hubo actividades muy diversas. En Meis, por ejemplo, el domingo por la mañana se empleó en una andaina organizada por el Concello y que se incluye en una programación mucho más amplia. Una actividad que se realizó también en O Grove y –ya en la comarca de Ulla-Umia–también en Caldas, que repite esta experiencia año tras año por estas fechas.

En Ribadumia, ya por la tarde, tuvo lugar la quinta gala anual de las mujeres que, en este año, se decidió dedicar a maestras que ejercieron un trabajo importante en las aulas. En Sanxenxo se hizo una homenaje a los colectivos de mujeres rurales del municipio destacando su labor como pilares del territorio y “fuentes de inspiración para la igualdad”. Hubo de taller de pilates en Emilia Pardo Bazán. Las protagonistas se subieron al escenario para hacer una demostración de aquellas actividades que realizan a lo largo de todo el año. Por su parte el colectivo Mulleres Salgadas también hizo público un manifiesto en el que reivindican el trabajo incansable y silencioso de las mujeres del mar.

Una jornada para visibilizar lo que se hace entre bambalinas desde hace años, un trabajo constante y que no para.