Piden más de 11 años de cárcel para los arousanos implicados en el alijo de casi tres mil kilos de cocaína del 'Simione'

Registro en A Laxe vinculado al 'Simione' Gonzalo Salgado

El alijo de 2.866 kilos de cocaína que fue interceptado por la Guardia Civil en alta mar cuando se dirigía a aguas gallegas. En su interior, detuvieron a tres personas, una de ellos el arousano José Javier F.V., vecino de Boiro, y el vilanovés José Antonio R.C., que junto al armador, el vigués Pablo G.F., se sentarán en el banquillo de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, situada en Vigo, la próxima semana. Es el primer gran juicio por narcotráfico de este año y determinará el futuro de la banda de presuntos narcotraficantes detenida en el marco de la operación ‘Sugar Brown’, que incluyó el registro de una nave en A Laxe, en Vilagarcía.

Sería de un quinto acusado, un vecino de Pontecaldelas al que encontraron, en sus propiedades, un kilo de cocaína, otro de heroína, resina de hachís, varios teléfonos y tarjetas SIM, básculas de precisión, libretas con anotaciones y unos 6.280 euros en efectivo.

La Fiscalía pide penas de entre 11’5 y 13 años de cárcel para el armador y los tres tripulantes del ‘Simione’ como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Al empresario vigués, que ya estuvo en prisión preventiva por esta causa y al que se le piden también multas que suman 636 millones de euros, se le intervinieron en su día varios teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, discos duros y documentación relativa al buque pesquero.

Según se recoge en el escrito de acusación, fue Pablo G.F. quien organizó el cargamento de la droga y la salida del barco, con bandera angoleña, desde Luanda, con los dos arousanos entre los tripulantes.

Cargamento en Cabo Verde

Precisamente con el saliniense estuvo en contacto, durante toda la trayectoria, el armador, que le fue dando indicaciones sobre el rumbo y de quien recibía información acerca del viaje y las condiciones del barco, según se recoge del escrito del ministerio público. El ‘Simione’ llegó a Dakar (Senegal) el 1 de diciembre, donde estaba esperando el empresario vigués, Pocos después, se dirigió a un punto suroeste de Cabo Verde, donde cargó la cocaína para dirigirse a costas españolas.

La Audiencia Provincial fija cinco días de juicio (del 9 al 13 de marzo) para la primera gran causa de narcotráfico del año. Una operación, ‘Sugar Brown’, que llegó a tierra en diciembre de 2022. Al borde de las fiestas navideñas, la Guardia Civil, con su unidad canina, se desplazaba al barrio de A Laxe para registrar una nave. Poco se sabía entonces de su propietario, un vecino de Pontecaldelas que se enfrenta a una petición de pena de 8 años y medio de cárcel. Más elevada es la condena que la Fiscalía solicita para el vilanovés José Antonio R.C. un total de 11 años y nueve meses, tres más que los que propone en su escrito para el vecino de Boiro. El abordaje del barco se produjo en alta mar el 18 de diciembre, evitando una gran descarga.