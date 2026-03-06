Mi cuenta

Diario de Arousa

Mar tendrá en unos días los resultados de los muestreos en los bancos marisqueros de Arousa

La conselleira Marta Villaverde supervisó los trabajos en As Sinas

Olalla Bouza
06/03/2026 21:13
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, explicó en Vilanova que los resultados de la campaña extraordinaria de análisis del estado del recurso de los bancos marisqueros de las rías galegas se conocerán “nos vindeiros días”. La responsable autonómica supervisó los trabajos en As Sinas, donde mantuvo contacto con las mariscadoras y puso en valor el esfuerzo realizado por el personal de Bioloxía de la Consellería, así como de las asistencias técnicas de las cofradías, que están muy pendientes de estos muestreos. La situación es preocupante en Arousa. En Cabo de Cruz, fue la directora xeral Ángeles V. Suárez la encargada de supervisar los análisis.

