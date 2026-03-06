Los actos institucionales dan el pistoletazo de salida en Arousa a un fin de semana reivindicativo

Victoria Hierro leyó el manifiesto en Vilagarcía Mónica Ferreirós

El Día de la Mujer se celebra en Arousa por multiplicado. Al cuadrar en domingo, las administraciones y colegios adelantaron al viernes los actos conmemorativos, en los que deporte, arte y reivindicación se dieron la mano para mantener viva la lucha por la igualdad de oportunidades.

El acto más multitudinario tuvo lugar en Ribeira, donde recibieron un homenaje un total de 33 mujeres deportistas de kempo, kárate, remo, fútbol, pádel, atletismo, patinaje, vela, natación, pilates, baloncesto, wellness, surf, taekwondo y, además, monitoras de A Fieteira. Fue en un acto institucional que se desarrolló en la sala polivalente del auditorio municipal y que desde el Concello organizaron “con moita ilusión”, según manifestó la concejala de Igualdade, Ana Barreiro, quien subrayó que esa fecha “vaia máis alá de ser unha celebración” y que “é tamén un momento de reflexión colectiva”. Incidiendo en esa idea, la edila afirmó que es una jornada para “lembrar o camiño que xa percorreron tantas mulleres antes ca nós, pero tamén para seguir reivindicando todo o que aínda queda por avanzar”.

La atleta Ana Peleteiro, que expresó que para ella era un honor compartir ese momento con tantas mujeres que también dedicaron y siguen dedicando sus vidas al deporte, reconoció que para ella el deporte “sempre foi moito máis que competir e adestrar; foi una escola de vida, de esforzo, disciplina, compañeirismo e tamén para levantarme cando as cousas non saen como esperaba”. También dijo que, durante mucho tiempo, las mujeres del deporte tuvieron que luchar por tener su espacio, por ser visibles y valoradas, y que “por iso é tan importante seguir apoiando ás nenas e ás mozas que soñan con dedicarse ao deporte para que saiban que tamén é un camino posible para elas”. Y remató expresando su deseo de que cada vez se pueda ver a más mujeres en los campos, en las pistas, en los equipos y también dirigiendo, entrenando y organizando el deporte y todas las facetas del día a día.

En el homenaje, que estuvo presidido por la alcaldesa, María Sampedro, se reconoció, además de a la propia Peleteiro, a a Paula Castrelo, Tania Parada, Visitación Pérez, Silvia Sampedro, Lucía Pérez, María Vidal, Estrella Martínez, Alejandra Paz, Florencia Anabel Casais, Susú Cores, Lucía Mariño, Laura Santos, María Jesús Abelleira, Lorena Sevilla, Teresa Cimadevilas, Clara Millares, Eva Lijó, Elena Rey, Eva María Cánibe, Antía Meilán, Marta Torres, Amara Ventoso, Maeve Rey, Nancy Louise, María Vilas, Marlene Iveet, Rut Alfonsín, Gemma Alfonsín, Sabela Alfonsín, María José Vilas, Sara Martínez e Irene Montemuiño.

Hubo lectura de manifiestos en varios concellos, como en Vilagarcía, donde corrió a cargo de la exedil Victoria Hierro e incluyó una actuación musical. En Boiro, participaron las mujeres de Amicos, BarbanTEA y Aloumiña. Además, se presentó el vídeo ‘Mulleres transformadoras onte e hoxe’ y Ambar presentó una propuesta escénica que, a través de los cuerpos, visibilizó la diversidad de experiencias.